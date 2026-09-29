湯告魯斯新片《挖掘者》原定國慶開畫臨時撤檔 香港內地上映無期

荷李活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）新片《挖掘者》（Digger）原定10月1日國慶日在香港搶先上映，但近日卻突然傳來撤檔消息，香港、澳門院線均無法預售門票，就連相關宣傳亦全面下架，目前內地市場更是上映無期。
疑涉敏感對白
湯告魯斯在金像導演艾力謝路依拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）全新力作《挖掘者》中有突破性演出，他以特技化妝變身凸腩、雙下巴、灰白亂髮的石油大亨，並用上重美國南方口音，演活狂妄角色，被睇好衝擊明年的奧斯卡頒獎禮。不過，片中因涉及敏感對白，導致香港及澳門的映期臨時有變，或需作刪剪再改期上映，但修改內容卻先要經導演及片商同意，香港最終能否上映亦隨時「凍過水」。
威廉王子撐場
《挖掘者》美國及英國定於10月2日正式上映，主角湯告魯斯與導演艾力謝路依拿力圖現階段正為新片落力宣傳；英國時間上周二，湯告魯斯打煲呔出席電影於倫敦舉行的全球首映禮，威廉王子和凱特儲妃驚喜現身，還有碧咸（David Beckham）亦攜兩子驚喜助陣。及至美國時間昨日（22日），《挖掘者》在洛杉磯大搞首映活動，湯告魯斯聯同美劇《龍之家族》（House of the Dragon）女星Emma D'Arcy現身盛會，他又時一貫親民作風為現場影迷大派福利，簽名、握手及合照均有求必應。