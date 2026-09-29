湯告魯斯新片《挖掘者》原定國慶開畫臨時撤檔 香港內地上映無期

荷李活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）新片《挖掘者》（Digger）原定10月1日國慶日在香港搶先上映，但近日卻突然傳來撤檔消息，香港、澳門院線均無法預售門票，就連相關宣傳亦全面下架，目前內地市場更是上映無期。

疑涉敏感對白

湯告魯斯在金像導演艾力謝路依拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）全新力作《挖掘者》中有突破性演出，他以特技化妝變身凸腩、雙下巴、灰白亂髮的石油大亨，並用上重美國南方口音，演活狂妄角色，被睇好衝擊明年的奧斯卡頒獎禮。不過，片中因涉及敏感對白，導致香港及澳門的映期臨時有變，或需作刪剪再改期上映，但修改內容卻先要經導演及片商同意，香港最終能否上映亦隨時「凍過水」。