第四幕｜馮德倫被揭腐爛人生 直罵指胡杏兒最差演員

爾冬陞監製、新銳導演王德健自編自導，馮德倫、袁澧林(Angela)、胡杏兒及周秀娜領銜主演的電影《第四幕》，獲選為百老匯電影中心30周年暨香港亞洲電影節的開幕電影，女主角袁澧林於「紐約亞洲電影節2026」喜獲「亞洲新星獎」，備受期待。電影今日發布最新預告，並定檔於11月12日公映。

最新預告以袁澧林的一句關切問喉，勾出馮德倫對十幾年平淡歲月的無奈感嘆，隨著鏡頭切換至光影斑駁的劇場，現實與戲劇的界線逐漸模糊。楊偉倫對馮德倫安排袁澧林與胡杏兒交替擔綱女主角的決定提出質疑；周秀娜更一針見血地揭穿馮德倫正經歷的「腐爛人生」，直指其靠貶低他人尋求寄託。

現實中的情感糾葛與舞台上的權力爭奪雙重交織，角色的暗湧與對立在聚光燈下徹底爆發。預告中最吸睛的一幕，莫過於胡杏兒與馮德倫以「最爛導演」與「最差演員」相互諷刺並舉杯離別。整條預告流暢穿梭於舞台、後台與現實生活之間，深刻呈現角色在現實與戲劇邊界上的張力與情緒爆發，完美扣合預告中的核心對白：「這個世界是一個舞台，所有男男女女，都是演員。」