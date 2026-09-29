Stanley芯駖靈魂互換 合演新劇《換味人生》澳門開鏡歎盡美食

《換味人生》於澳門實地取景，由MIRROR成員邱士縉飾演隱世廚師，與COLLAR成員李芯駖飾演的餐廳繼承人擔綱男女主角，搭配實力派演員林耀聲、鍾慧冰，以及澳門演員劉漪琳與馬檇鏗，激發全新火花。Stanley與芯駖在劇中會「靈魂互換」，甚考演技，Stanley大爆劇中會穿著女裝，當然少不了女性化的肢體語言，而man爆現身的芯駖則笑言為了「演活Stanley」而刻意做gym加操。日前一場對手戲就爆出笑料，Stanley表示：「當時正在拍攝中，突然有隻大蚊飛到我嘴唇邊，為免影響拍攝，大家見狀都只有『焗蟹』忍笑，結果我的嘴被針腫了！」

切傷手展現「廚藝」

Stanley與芯駖今次與澳門演員Eliz和Roberto合作直呼新鮮感十足，又大讚於澳門拍攝不但氛圍輕鬆，更獲貴賓級待遇，芯駖稱：「獲安排的住宿十分豪華，導演又經常請大家歎地道美食，整個過程都十分享受。」兩人要在劇中展現廚藝，芯駖自言難不倒她，還踢爆Stanley切到手，Stanley即搶答：「我是表現專業，為了演繹不擅煮食，才直接第一刀切親手，慳埋特技化妝！」

林耀聲做地盤當鍛鍊

有份參演劇集的鍾慧冰坦言十分開心：「由於Stanley與芯駖靈魂互換，所以我可說是飾演兩人的母親！平時多演嫲嫲的角色，所以今次算是青春了，下次可以由我跟他們交換靈魂，做他們的妹妹吧！」林耀聲在劇中首次飾演Rapper，又要力追芯駖，他笑言挑戰甚大：「平時我多演正經的角色，甚少演出喜劇，所以埋位時都有點緊張！」談到早前到地盤開工，林耀聲不諱言大環境變差，自己都要積榖防饑：「多得吳浩康介紹，都做了半年有多，每日猶如做足8小時Gym，雖然辛苦，但都不失為很好的鍛鍊，現在幕前和地盤工作會同時兼顧。」澳門演員Eliz和Roberto在劇中分別飾演Stanley和芯駖的前度，Eliz直言角色是雙面人，有很多不同層次的面向；Roberto則為有錢仔角色不斷揣摩，又笑言要「泵脹」自己的胸肌跟Stanley抗衡。