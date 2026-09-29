劉偉強精選六部職業生涯關鍵作品 分享促成與王家衛合作《旺角卡門》原因

為慶祝成立25周年銀禧紀念，香港電影資料館年內推出三輯「星級影談」系列，邀請三位金像導演親自選片並策劃節目。第二輯由劉偉強導演帶領觀眾回顧他的電影歷程，日前舉行的「星級影談」選映了六部其職業生涯中的關鍵作品，包括《十八般武藝》（1982）、《殭屍先生》（1985）、《龍虎風雲》（1987）、《旺角卡門》（1988）、《古惑仔3之隻手遮天》（1996）及《風雲雄霸天下》（1998），劉導演更親臨每場放映，與觀眾一同回顧及分享他傳奇的電影生涯。

從前輩身上獲益良多 今次「星級影談」首日放映的第一部作品是《十八般武藝》，劉偉強在映後分享會上憶述：「以前進入電影圈多半要靠關係，我很幸運寫信去邵氏應徵，從幾百人中成為餘下的四、五個人，後來更從製片助理轉去攝影組工作。那個年代邵氏相當厲害，每天有十多部電影在拍攝，甚麼類型的片種都有。」劉導又稱：「《十八般武藝》是我首部以電影人身份參與的電影，同時接觸了很多大導演包括李翰祥、張徹、楚原、王晶、孫仲、桂治洪等，當時公司指派了我去跟劉家良師父的《十八般武藝》的拍攝工作，但我趁著拍攝一有空檔就『掹衫尾』去了其他片廠，從其他大導演身上學習。邵氏是一個很有趣的地方，我學了很多東西，見到很多大導演，也有很多很好的攝影師，教識了我很多拍攝技巧。我最記得在參與《十八般武藝》拍攝工作時，我們也要熟記演員的招式，因為這才知道如何用鏡頭捕捉他們的武打動作，我在邵氏過了一段很美好的時光，也是我人生中學習最多的地方。」劉導表示很幸運進入《十八般武藝》劇組兩星期便可碰攝影機，「可能我師父也是三十來歲，他的徒弟也只是廿多歲，所以他在思想上比較開明，願意教我們很多技巧。那時真的很幸運，可以去設置攝影機，平時我們拍功夫片會把菲林格數調至廿一格，那看起來會快一點，但劉（家良）師父反而要調至廿六格，因為他的橋手實在太快，要以廿六格才能在畫面上看得清楚，《十八般武藝》有很多慢動作鏡頭，我們有一個特別的摩打，可以把菲林由十多廿格轉至七十多格，但要控制得宜，才能做到希望的效果。之後開始學裝鏡頭及推車軌，車軌大約有二百磅左右，所以要去練體力。因為要常常搬運很多重磅設備，返工放工也會腰酸背痛。那時電影圈予人感覺品流複雜，我父親反對我入電影圈，但因為我真的很喜歡攝影，也喜歡電影，讀書時會一天去看兩、三部戲，因此我付出很多心機，在邵氏時不斷學習。」他指邵氏有一個傳統，就是將電影技術傳承下去，所以劉偉強從師父及不少前輩身上學到「推、拉、Pan（平移）、Zoom（變焦）」等技巧，令他很受惠。

《龍虎風雲》反其道而行 談到另一上映作《殭屍先生》，劉導表示：「我揀《殭屍先生》的原因，這是我人生第一部擔正做攝影師拍攝的電影，那時我師父拍了這部戲兩、三個星期後，便去了南斯拉夫拍《龍兄虎弟》，留下我在劇組。原本製片組說要找新的攝影師，幸好導演劉觀偉說不用，由我做便可以。我和林正英、劉觀偉已不是第一次合作，在我剛入寶禾時便已合作拍攝《福星高照》（1985）。我做助手時已很八卦，哪裡要幫手我都會自動請纓，大家早已透過不同的工作有了溝通。當我師父去了拍《龍兄虎弟》，我留在香港接替他的工作也變得順理成章。正英給了我很大的幫助，我一開始拍攝的第一場戲在七聖廟，即王小鳳坐在單車尾、背景音樂是《鬼新娘》那一場，正英跟我說：『阿強，放膽拍，拍好為止。』那晚只拍了兩、三個鏡頭，在效率上是不夠好的，製片部佩華姐（陳佩華）第二天早上約我回公司見面，因為拍攝時用了三車燈，加上三個發電機，我解釋說因我要拍慢動作，這不是容易拍攝的鏡頭，又有WideShot（遠景），我不想背景是很暗黑的那種，我希望後面能見到一些海膽光的效果，這種打光方法是很大的工程，同時要用很多時間放煙，也用了數百米長的『威也』。當時佩華姐說：『看完試片再算。』看完試片後正英和導演很滿意，佩華姐向我點頭，那一刻我知道過關了。《殭屍先生》的結局也很危險，拍攝火燒鏡頭的那位演員是大哥（洪金寶）的師弟元武，那時拍攝火燒鏡頭裝備沒現在那麼先進，沒有防火衣或防火漿，拍完這個鏡頭為元武滅火後，他表現得很崩潰，不停向副導喊救命，那時我們拍戲真的用命搏，特別是武師，我仍記得拍《龍的心》（1985）時有一幕是七個武師從十幾樓跳到地面，背後更有爆破設計，我作為攝影師也腳軟，更何況這七位武師，那一代人拍電影是用命搏，所以大家40年後重看《殭屍先生》也看得很開心，我自己也覺得很好睇，看到英哥許冠英你就會笑，錢小豪的身手非常好，他從兩、三層樓跳下來都面不改容，每位演員都有真功夫，這部電影提名金像獎並得到最佳原創電影歌曲獎，我的事業也開始順利，接著拍攝了《霹靂大喇叭》、《殭屍叔叔》、《靈幻先生》等一系列殭屍片，所以劉觀偉導演的外號叫『殭屍劉』，他很擅長拍殭屍片，他和正英哥構想的橋段很絕，甚麼金錢劍、桃木劍、黑狗血等設計也非常出色。」