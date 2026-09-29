哥斯拉-0.0｜首部限制級哥斯拉電影 爛番茄開出96%好評

怪獸之王哥斯拉強勢回歸，由著名導演山崎貴自編自導的最新作品《哥斯拉-0.0》（Godzilla Minus Zero），早前於紐約影展舉行世界首映後，全場起立拍掌歡呼，獲得一致好評，知名權威影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）更錄得96%超高新鮮度（截至2026年9月29日）！

傳媒評價為「一部真正史詩級電影鉅作」、「令人嘆為觀止的視覺奇觀」、「不容錯過的大片，擁有無與倫比的視野、動作場面與宏大格局」、「比前作更精彩」！影評盛讚影片在帶來令人驚嘆的壯觀場面之餘，導演還巧妙地融入了直擊心靈的情感衝擊力「徹底震撼人心」！作為「哥斯拉」系列首部獲評為限制級、及採用IMAX「特製」拍攝的日本本土怪獸大片，影評人紛紛稱讚其為「怪獸電影的巔峰之作」。

破億票房神作再續

前作《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）在全球狂收超過1億美元票房，成為影史全球票房最高的日產哥斯拉電影，並榮獲奧斯卡最佳視覺效果獎。日本名導山崎貴再次執導續集，集結頂級幕後精英，聯同神木隆之介、濱邊美波及長澤正美等星級陣容，勢要突破視覺極限！《哥斯拉-0.0》故事時間線設定在1949年，即《哥斯拉-1.0》發生兩年後，這一次肆虐的哥斯拉體型是史上最龐大，戰場甚至蔓延至紐約市，呈獻這場全球災難的史詩動作大片即將於11月香港上映，而本地上映級別仍要待定。