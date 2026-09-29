IdG Bubbles成軍一周年擺酒聚餐 下月聯乘蒙面網絡歌手RU澳門開唱

「IdG偶像女生」育成計劃其中第一隊出道的IdG Bubbles，不經不覺間出道一周年。回想去年作為新組合，勇奪各大主要媒體新人獎項，成績鼓舞。IdG Bubbles在出道短短一年間，已推出8首全本地創作歌曲，包括《泡泡我！》、《超級愛！》、《謝謝您！》、《每年二月你擁有》、《春季再遇》、《一生會講幾多次要出閘再見》、《夏日狂閃》，以及剛派台紀念一周年的作品《歌單有我》。

廣邀過百粉絲

在本月一周年的大日子，IdG Bubbles特別找來富香港情懷的懷舊酒樓，廣邀過百位粉絲參與的「IdG Bubbles泡泡一周年晚宴」。是次晚宴與過往的粉絲聚會不同，由成員小倬構思意念：「過去一年，粉絲們為支持我哋，成日都要抬住重揼揼嘅專業相機跟住我哋四出巡演。今次我哋希望粉絲們放低相機，舒舒服服咁同我地一齊共進美食之餘，也可以同我哋傾下偈，玩下遊戲，唔好再太忙碌地掛住影相，閃呀閃呀。」