周志康感恩生日在工作中度過 預告11月孖周志文合體開演唱會

藝人周志康昨日（28日）剛迎來37歲生日，但他由早上7時開始拍攝劇集，收工後更立即趕往band房，為明天（30日）晚上舉行的「愛爆動物音樂秀」進行排練，一班動物歌手好友包括羅天宇、莫家淦、姚兵和黃建東特別預備了蛋糕，在現場樂隊伴奏下大合唱生日歌為他慶生。



周志康表示生日不需要特別休息，反而可以在工作中度過真的很感恩，他續說：「2026年是很不可思議的一年，事業上有不少新突破，我會把握所有機遇做好每一件事，答謝所有提供機會給我的同事。在此順道公布一個好消息，也是一份很大的生日禮物，我和我的孖生細佬周志文將於今年11月底，舉行我倆首個演唱會，其他細節有待確定後便會公布，約定大家，到時見。」明晚假麥花臣場館舉行的「愛爆動物音樂秀」，主辦單位溫馨提示已購買$1380 VIP門票的觀眾可參與下午3時正的彩排觀看，並於下午2時正開放排隊登記，而合照環節則在下午3時30分開始，合照後觀眾敬請先離開場館，晚上再回到會場欣賞演出。