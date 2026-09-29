游學修反駁JFFT「特級咒物」指控 首以「試當真」名義發行電影：掛住演員身份

游學修創辦的「試當真」雖已停運，但最近轉型搞電影發行，阿修今晚(29日)現身《怎麼說我的祖先是你家的鬼》試當真fanclub場，談到以「試當真」名義做發行商，他解釋，「我有問准許賢和蘇致豪，主因係我冇公司嘛。」上周四（24日）度過36歲生日的游學修，因賽車獲第10名曝光大增，他視為最佳的生日禮物，並表示會分別約女友陳苡臻、古天樂食飯慶祝。他半說笑自言賽實、跑步和踢足球三線發展，自我增值，等候演出機會。
問到為何選上《怎麼說我的祖先是你家的鬼》，游學修認為題材新穎，結合喜劇和恐怖片，台灣片但獲渡邊直美加持，「我畢業時都寫過一齣恐怖喜劇，講鬼又係搞手，尤其喺香港影視創作，要尋求新題材或方式。香港都曾經跟唔同地方嘅人合作，現在仍好值得學習。」繼《公開試當真》後再參與電影幕後工作，他自言抱學習心態，了解行業運作，但未有進一步計劃，「要一步一步嚟，唔好話雄心壯志，細個都試過，太雄心壯志未必係好事。」
早前參演鄭芷琪Elka新歌《洗腦歌》MV 男主角，令不少觀眾掛住他的演員身份，他即表示，「我都好掛住，任何演出都歡迎，無辦法，等下啦。其實都有其他MV傾過，不過唔成事，所以都多謝Elka。」暫未有演藝工作，惟有等候的日子做運動增值，故計劃下年再參加車賽，本周日亦會到日本札晃跑半馬，接著又會往馬來西亞踢球賽，笑言3線發展。
游學修本月中以車手身份出戰賽車盛事Red Bull「Max vs 100」小型賽車比賽，獲得第10名，更與四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯特本（Max Verstappen）同場，本身是韋斯特本忠粉的阿修，回想仍難掩興奮之情，「我有同佢揮手，因為我係第三架車起步，見佢喺前面做訪問，好近，佢又同我揮手，好似迷妹！我有大嗌I Love You，但懷疑佢聽唔到，無回應。」他自言從小已迷上賽車，但一直沒機會接觸，直至半年前認識賽車界KOL「L佬」，持續跟對方往深圳練車，「因為香港冇得玩，我又未去到郭富城吳彥祖級數，佢哋淨係車軚可能係我玩成個月嘅錢，所以小型賽實較平民化，好啱我玩。」問到可有計劃玩升級賽事，他笑言，「我要喺外表同身家升呢，佢哋全部都好靚仔有錢。」雖沒升呢計劃，但會繼續練車，以明年參加FIA認可的國際賽事為標。
問到是否以賽車為發展主線時，游學修苦笑，「我無得揀，只有賽車同跑步。」他透露將於周日與JFFT出戰札幌半馬賽事。談到昨日JFFT工作室發生火災，「試當真牌扁」被JFFT指控為火災的「特級咒物」，他逐點反駁，「佢哋屈個牌，同埋明明係佢哋要求將牌扁放喺度，而家又將個牌送俾小薯茄，對唔對得住fans，呢班人好無賴。」他反指牌扁是吉祥物，因為每次火災都可大步檻過，他笑言JFFT夠旺，打算將試當真的剩下的貨尾寄賣，「設個試當真遺物區，我哋百無禁忌。」被問到可有關心古天樂的經濟狀況時，游學修表示，「我哋唔使傾呢啲。」他笑言相約下月生日的古仔食飯搲贊助，「佢知我賽車後，都有讚賞我，原來佢都曾玩F3、F4賽事。」