游學修反駁JFFT「特級咒物」指控 首以「試當真」名義發行電影：掛住演員身份

游學修創辦的「試當真」雖已停運，但最近轉型搞電影發行，阿修今晚(29日)現身《怎麼說我的祖先是你家的鬼》試當真fanclub場，談到以「試當真」名義做發行商，他解釋，「我有問准許賢和蘇致豪，主因係我冇公司嘛。」上周四（24日）度過36歲生日的游學修，因賽車獲第10名曝光大增，他視為最佳的生日禮物，並表示會分別約女友陳苡臻、古天樂食飯慶祝。他半說笑自言賽實、跑步和踢足球三線發展，自我增值，等候演出機會。

問到為何選上《怎麼說我的祖先是你家的鬼》，游學修認為題材新穎，結合喜劇和恐怖片，台灣片但獲渡邊直美加持，「我畢業時都寫過一齣恐怖喜劇，講鬼又係搞手，尤其喺香港影視創作，要尋求新題材或方式。香港都曾經跟唔同地方嘅人合作，現在仍好值得學習。」繼《公開試當真》後再參與電影幕後工作，他自言抱學習心態，了解行業運作，但未有進一步計劃，「要一步一步嚟，唔好話雄心壯志，細個都試過，太雄心壯志未必係好事。」 早前參演鄭芷琪Elka新歌《洗腦歌》MV 男主角，令不少觀眾掛住他的演員身份，他即表示，「我都好掛住，任何演出都歡迎，無辦法，等下啦。其實都有其他MV傾過，不過唔成事，所以都多謝Elka。」暫未有演藝工作，惟有等候的日子做運動增值，故計劃下年再參加車賽，本周日亦會到日本札晃跑半馬，接著又會往馬來西亞踢球賽，笑言3線發展。

游學修本月中以車手身份出戰賽車盛事Red Bull「Max vs 100」小型賽車比賽，獲得第10名，更與四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯特本（Max Verstappen）同場，本身是韋斯特本忠粉的阿修，回想仍難掩興奮之情，「我有同佢揮手，因為我係第三架車起步，見佢喺前面做訪問，好近，佢又同我揮手，好似迷妹！我有大嗌I Love You，但懷疑佢聽唔到，無回應。」他自言從小已迷上賽車，但一直沒機會接觸，直至半年前認識賽車界KOL「L佬」，持續跟對方往深圳練車，「因為香港冇得玩，我又未去到郭富城吳彥祖級數，佢哋淨係車軚可能係我玩成個月嘅錢，所以小型賽實較平民化，好啱我玩。」問到可有計劃玩升級賽事，他笑言，「我要喺外表同身家升呢，佢哋全部都好靚仔有錢。」雖沒升呢計劃，但會繼續練車，以明年參加FIA認可的國際賽事為標。