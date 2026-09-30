徐濤母女檔站上國際天橋 愛女高靖領軍征戰米蘭時裝周

本地名模徐濤（Murine）一直積極帶領新一代模特兒走向國際舞台，日前她率領一眾得意門生進軍米蘭時裝周，今次更大陣仗帶同18位模特兒登上米蘭時裝舞台，當中包括徐濤愛女、超模導師高靖（Chantel），19歲的公司代言人林佳萱（Jenny），以及年僅9歲、今年香港超模大賽兒童組冠軍Laurell Hau。
今次時裝騷服裝由泰國著名服裝設計師Hilltribehouse by Pim設計，將泰國民族服裝元素加入中國特色，透過紅、黑、藍等色調及民族圖騰，將中泰兩地文化融合於時裝之中，成為今次米蘭時裝周的一大亮點。就連泰國政府官員亦特別由泰國飛抵米蘭，親身觀賞今次時裝騷，足見中泰文化交流及時尚合作受到重視。
18位模特兒展現亞洲特色
米蘭時裝周每年均吸引世界各地的設計師、模特兒及時尚界人士參與，今次Murine帶同18位模特兒站上國際天橋，好讓學生能親身接觸不同國家的時尚文化。而Murine與Chantel今次再次以母女檔姿態現身，兩人一同行Catwalk，將母女二人的時尚魅力帶到米蘭。作為超模導師的Chantel一直協助母親培育新一代模特兒，今次亦趁著米蘭時裝周，使更多年輕模特兒感受國際舞台的氣氛。
9歲模代表香港出戰國際賽
今次備受注目的小模特兒，就是只有9歲的Laurell Hau。今年她勇奪香港超模大賽兒童組冠軍，更首次參與米蘭時裝周，踏上國際時尚舞台。而Laurell接下來更將代表香港出戰International Next Top Model，與來自不同國家的年輕模特兒交流及參賽。Murine大讚Laurell雖然年紀細細，但舞台表現相當成熟：「她今年得9歲，但好有舞台感，亦都好肯學。今次去米蘭對她來說是一個好好的經驗，希望她之後代表香港出戰International Next Top Model，可以繼續累積經驗。」
除了9歲的Laurell外，今次亦有年輕模特兒代表參與其中。19歲的林佳萱正式成為徐濤公司代言人，並即將入讀紐約大學。林佳萱一邊發展模特兒工作，一邊準備升學，Murine希望年輕模特兒除了發展幕前事業外，同時可以兼顧學業及為自己人生作規劃。