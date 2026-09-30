魔音女團MYNT推抒情慢歌《純粹好感》 倪嘉雯A4腰vs莊子璇仙氣造型

魔音女團MYNT今次收起型格性感，改以純白純愛Look＋Gfable甜美造型示人，前者仙氣滿滿，後者甜美Cutie。MV有森林、Home Sweet Home及沙灘三大主題場景，六位團員各自與MV男主角展現了戀愛中不同層次的甜蜜，例如Sabrina的「枕頭大戰」、Carmen「甜蜜聽歌」、Chelsea「煙韌入廚」、Ellyn「耍花槍打機」、Skylar「佻皮晾衫」，以及Hilary的「浪漫沙灘漫步」。在眾多Gfable造型中，以Skyla的「尖面丸子頭」，以及Carmen及Ellyn的居家造型均十分搶fo，Carmen其中一幕坐在客廳地板上「伸懶腰」的畫面，將其「A4」腰展露無遺，加上招牌傻笑，完美演繹「呆萌傻女友」feel。

男主角全程冇面見人極神秘

而這個MV的獨特之處，是男主角在MV中全程未有「露面」，無論是與魔音女團多甜蜜的互動，製作團隊均有本事將男主角的正面樣「好好收起」，成功令網上掀起一股男主角競猜熱潮。由於要技巧地避開男主角正面樣，拍攝時自然有難度，Carmen受訪時笑言重拍是經常發生的事：「最好笑嘅就係，同佢拍一啲互動嘢時，因為一定會拍到男主角嘅五官或者少少側面，為咗make sure觀眾認唔到佢，好多時都要重拍。」Hilary則笑言對她來說難度不算高：「難嘅位都喺晒男主角同拍攝團隊。因為佢哋要一直控制企位同角度，要避開鏡頭，唔好俾個樣入鏡。好多鏡頭我哋唔係真正望住對方，而係要借角度去做出對望嘅感覺，拿捏呢個位置同視線都好講究。」問到能否透露少許男主角貼士，二人異口同聲：「佢拍開劇」、「我哋都幾熟嘅」。到底男主角是誰，答案就等下回分解。雖然男主角神神秘秘，但仍引發「負評」，有網民搞笑指不滿男主角與六位魔音女團如此親密，笑言呷醋，想知誰人這麼好玩可以充滿這個MV的「神秘男主角」？就要留意後續揭曉。