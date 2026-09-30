熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Sep-30 15:14
更新：2026-Sep-30 16:00

見習冇限耆｜韓版《見習冇限耆》定檔10月上映 崔岷植夥韓韶禧還原賣座經典

分享：
인턴 보도스틸 06

韓版《見習冇限耆》由崔岷植夥拍韓韶禧。

韓國版《見習冇限耆》翻拍自2015年全球賣座荷李活片《見習冇限耆》（The Intern），講述韓韶禧飾演僅用三年便於時裝界冒起成為黑馬的宣羽，與擁有37年資歷的新任高齡見習生基浩之間，發生於職場一段跨越世代與職級的故事。

138676 v1 o Images

原版全球勁收1.94億美元

《見習冇限耆》原版電影由浪漫喜劇大師Nancy Meyers執導，殿堂級巨星羅拔迪尼路（Robert De Niro）夥拍安妮夏菲維（Anne Hathaway），故事以70歲經驗老到的見習生與30歲充滿熱誠的女總裁之間的窩心劇情，在全球大收1.94億美元票房。原作在韓國同樣大受歡迎，更是當時貢獻全球票房最高的地區之一。時隔十年，韓版以崔岷植為中心，他完美演繹了擁有37年資歷的高齡見習生基浩，無論在鏡頭前後皆是推動團隊的靈魂人物。韓版得以成功開拍，全賴崔岷植落實出演基浩。崔岷植表示：「作為觀眾，我是原版的超級粉絲。」他由始至終為這部電影傾注了大量心血。崔岷植深情表示：「每次參與新作品，我都猶如踏入一個新世界；我認為《見習冇限耆》是一個非常美好的世界，這段回憶我會珍藏很久。」 

曾執導《82年生的金智英》與《之後的我們》的導演金到映，擅於引起觀眾共鳴、作品兼具商業成功及口碑。金度英曾透過翻拍自中國愛情電影的《後來的我們》，以及改編小說的《82年生的金智英》，充分展現以獨到視角重塑經典的功力。在製作本片時，金到映認為重點在於保留原版核心訊息的同時，融入韓國本土情懷與Z世代的語言。憑藉這份堅持，韓版《見習冇限耆》已在本月中於韓國上映，香港映期亦已定在10月15日正式開畫。

2e81ba1d f462 4d6d a959 0015f9b91867 인턴 보도스틸 07 인턴 보도스틸 01 인턴 보도스틸 03 인턴 보도스틸 02 인턴 보도스틸 08 인턴 보도스틸 04 인턴 보도스틸 05 인턴 보도스틸 09 인턴 보도스틸 10 인턴 보도스틸 11 인턴 보도스틸 12 Intern Characters Poster 1 Intern Characters Poster 2

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務