見習冇限耆｜韓版《見習冇限耆》定檔10月上映 崔岷植夥韓韶禧還原賣座經典

韓國版《見習冇限耆》翻拍自2015年全球賣座荷李活片《見習冇限耆》（The Intern），講述韓韶禧飾演僅用三年便於時裝界冒起成為黑馬的宣羽，與擁有37年資歷的新任高齡見習生基浩之間，發生於職場一段跨越世代與職級的故事。

原版 全球勁收1.94億美元 《見習冇限耆》原版電影由浪漫喜劇大師Nancy Meyers執導，殿堂級巨星羅拔迪尼路（Robert De Niro）夥拍安妮夏菲維（Anne Hathaway），故事以70歲經驗老到的見習生與30歲充滿熱誠的女總裁之間的窩心劇情，在全球大收1.94億美元票房。原作在韓國同樣大受歡迎，更是當時貢獻全球票房最高的地區之一。時隔十年，韓版以崔岷植為中心，他完美演繹了擁有37年資歷的高齡見習生基浩，無論在鏡頭前後皆是推動團隊的靈魂人物。韓版得以成功開拍，全賴崔岷植落實出演基浩。崔岷植表示：「作為觀眾，我是原版的超級粉絲。」他由始至終為這部電影傾注了大量心血。崔岷植深情表示：「每次參與新作品，我都猶如踏入一個新世界；我認為《見習冇限耆》是一個非常美好的世界，這段回憶我會珍藏很久。」