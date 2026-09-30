韓國猛男騷《TOUCH FIVE》10⽉登陸澳⾨ ⾸度公開全性別形式打破界限

《TOUCH FIVE》是⼀部融合舞蹈、⾳樂、華麗表演及跟現場觀眾互動的⾳樂劇show，⾃2024年起於⾸爾弘⼤以長期公演形式跟觀眾⾒⾯。憑住充滿⼒量的舞台，於韓國持續受到觀眾熱烈喜愛，更創下連場售罄的驚⼈佳績。今年4⽉，《TOUCH FIVE》更將舞台伸延⾄海外，成功完成台灣巡演，將作品獨特的現場魅⼒帶給亞洲觀眾。繼韓國及台灣後，今次終於輪到澳⾨。

提到《TOUCH FIVE》的魅⼒，不得不提其強烈⾳樂與充滿動感的舞蹈結合，打造出華麗震撼的表演，看得⼈熱⾎沸騰。演出最厲害之處，在於打破舞台與觀眾席之間的邊界，帶來近距離、沉浸式觀眾互動。觀眾不再單純坐着觀賞演出，⽽是能夠真正參與其中。演出者與觀眾之間即時交互⽽產⽣的熱度與能量，更是只有親臨現場先可以真正體會到的獨特魅⼒，絕非「隔住個mon都feel到」。從韓國出發，走過台灣，再到澳⾨，《TOUCH FIVE》持續透過不同城市與觀眾建立新的連結，將這份親臨現場才有的能量帶給更多不同地⽅的觀眾。

今次澳⾨巡演最⼤亮點，⼀定是⾸次公開的澳⾨限定特別舞台「BODY TALK」。這次特別舞台是在《TOUCH FIVE》原有演出魅⼒的基礎上，加入全新表演元素、舞台設計完全為今次澳⾨巡演打造。TOUCH FIVE將以全新姿態於澳⾨再次登場，帶給觀眾更加⾃由、強烈同充滿活⼒的現場體驗。同時，跟過往以女性觀眾為主的演出形式不同，這次澳⾨演出將擴展為All-Gender全性別形式，不論性別均可參與，體驗《TOUCH FIVE》的⾳樂、舞蹈、表演及現場互動所帶來的獨特魅⼒。主辦單位表⽰，希望讓更多不同背景的觀眾都能⼀起感受這份現場才有的火熱及活⼒。

為了感謝觀眾的熱烈⽀持，主辦單位特別全⾯升級購票福利，讓粉絲可以更近距離與演員互動！購買「TOUCH」⾨票的觀眾，除了原有的Photo Time拍照券及VIP專屬飲品外，更重磅加碼送上全新全員High-Touch互動時段以及隨機演員親簽明信片套裝⼀份；「VVIP」觀眾除享有VIP專屬飲品外，亦全新加入全員High-Touch互動時段及隨機演員未公開⾃拍⼩卡⼀張；「VIP」觀眾亦可獲贈飲品⼀杯。多重驚喜福利，務求令每位入場觀眾都能帶走最珍貴的熱⾎回憶！

《TOUCH FIVE》⽅⾯表⽰：「為了今次澳⾨演出，我們準備緊比以往更嶄新同強烈嘅舞台內容。我哋希望將在韓國同台灣觀眾⾝上感受到的熱情同能量延續⾄澳⾨，為澳⾨觀眾帶嚟⼀場特別嘅演出。」發言人續說：「希望澳⾨觀眾能夠盡情享受《TOUCH FIVE》嘅⾳樂、表演。」