熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Sep-30 21:00
更新：2026-Sep-30 21:00

Tyson Yoshi魏浚笙做鄰居 打大赤肋焗桑拿玉帛相見

分享：
WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.49.58 PM

Tyson Yoshi與鄰居魏浚笙焗桑拿雙龍出海。 (娛樂組攝)

魏浚笙（Jeffrey）及Tyson Yoshi一齊到銅鑼灣出席牛仔服裝品牌活動。二人成為鄰居之後，Tyson Yoshi自言成日跟Jeffrey見面「很困擾」，並爆Jeffry搬入屋苑時，管理處更「好心」把Jeffrey的車位安排在他旁邊，令他非常崩潰。

Tyson表示初期不停叮囑Jeffrey要小心泊車，「我有同佢講小心啲唔好整到我架車！佢手車係有進步，我頭幾個月都好驚自己架車另一邊有冇事！每日都望一望！」Jeffrey就爆Tyson Yoshi經常換車，試過對方換了一架長車，望住對方要幾手軚才能泊到車。Tyson笑言近排泊車會靠向Jeffrey的座駕，連老婆也笑他令到Jeffrey會上不到車。

WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.09 PM WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.06 PM (3) WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.06 PM (2) WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.49.56 PM WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.49.57 PM

問到二人的「同居」生活，他們表示有時會上對方的家，也會一齊去會所的桑拿房玉帛相見。Tyson說：「個桑拿無人用，得我哋喺度打大赤肋。（係咪睇哂全相？）我哋有包巾！（包邊度？）包住個頭！兩個頭都包！」Jeffrey就指Tyson好「英偉」，並笑謂在桑拿房一齊雙龍出海。Tyson又提到有時在停車場見到會吹水一至兩小時才回家，內容多圍繞整車。問到Tyson有沒有因為Jeffrey多了期待回家一刻，他表示：「無！係零！但大家啲行蹤都略知一二嘅。」

問到二人可有傾合作出歌，Tyson表示想放慢腳步，自己出歌的時間也慢了很多，他指過去幾年一直衝，想休息一下，感受生活。至於是否把握時候造人，他卻否認，並提到早前屋企發生一些事，令他萌起「唔撈」念頭，但沒想到會寫成一首歌，笑謂上天也著他繼續做，只是方式及節奏調整一下。

Tyson Yoshi代言的健身室最近發生偷拍事件，問到他會否擔心被偷拍，Tyson說：「我唔方便答！」而在旁的Jeffrey就表示會小心點，並問Tyson是不是同樣想法，Tyson即表示要先offline一回，叫Jeffrey繼續頂住。

WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.10 PM WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.10 PM (1) WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.11 PM WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.03 PM (3) WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.03 PM (2) WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.03 PM (1) WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.04 PM WhatsApp Image 2026 09 30 at 4.50.05 PM

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務