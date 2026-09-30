Tyson Yoshi魏浚笙做鄰居 打大赤肋焗桑拿玉帛相見

Tyson Yoshi與鄰居魏浚笙焗桑拿雙龍出海。 (娛樂組攝)

魏浚笙（Jeffrey）及Tyson Yoshi一齊到銅鑼灣出席牛仔服裝品牌活動。二人成為鄰居之後，Tyson Yoshi自言成日跟Jeffrey見面「很困擾」，並爆Jeffry搬入屋苑時，管理處更「好心」把Jeffrey的車位安排在他旁邊，令他非常崩潰。 Tyson表示初期不停叮囑Jeffrey要小心泊車，「我有同佢講小心啲唔好整到我架車！佢手車係有進步，我頭幾個月都好驚自己架車另一邊有冇事！每日都望一望！」Jeffrey就爆Tyson Yoshi經常換車，試過對方換了一架長車，望住對方要幾手軚才能泊到車。Tyson笑言近排泊車會靠向Jeffrey的座駕，連老婆也笑他令到Jeffrey會上不到車。

問到二人的「同居」生活，他們表示有時會上對方的家，也會一齊去會所的桑拿房玉帛相見。Tyson說：「個桑拿無人用，得我哋喺度打大赤肋。（係咪睇哂全相？）我哋有包巾！（包邊度？）包住個頭！兩個頭都包！」Jeffrey就指Tyson好「英偉」，並笑謂在桑拿房一齊雙龍出海。Tyson又提到有時在停車場見到會吹水一至兩小時才回家，內容多圍繞整車。問到Tyson有沒有因為Jeffrey多了期待回家一刻，他表示：「無！係零！但大家啲行蹤都略知一二嘅。」 問到二人可有傾合作出歌，Tyson表示想放慢腳步，自己出歌的時間也慢了很多，他指過去幾年一直衝，想休息一下，感受生活。至於是否把握時候造人，他卻否認，並提到早前屋企發生一些事，令他萌起「唔撈」念頭，但沒想到會寫成一首歌，笑謂上天也著他繼續做，只是方式及節奏調整一下。