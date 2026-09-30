熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Sep-30 23:30
更新：2026-Sep-30 23:30

韓國女團QWER巡演派福利 香港站鐵定明年1月初唱爆亞博

分享：
螢幕擷取畫面 2026 09 30 203700

韓國人氣女子樂團QWER舉行全新巡演「QWER 2nd TOUR <ROCKATION : LAUNCH!! ROCKET>」。

韓國女子樂團QWER去年成功舉辦首次世界巡演「ROCKATION」，靠充滿感染力與扎實的現場演奏實力，贏得極佳口碑兼人氣急升。四人帶著全新巡演「QWER 2nd TOUR <ROCKATION : LAUNCH!! ROCKET>」強勢回歸，從20269月起在首爾出發，並走遍台北、福岡、大阪、東京、吉隆坡、曼谷及新加坡等多個亞洲城市，作為亞洲巡演的重要一站，香港站已確定202712日在亞洲國際博覽館10號展館舉行，為BAWIGE（粉絲名）送上新一年的音樂禮物。

QWER HK Poster 螢幕擷取畫面 2026 09 30 203459

巡演概念全面升級

本次巡演加入更鮮明的概念與敘事，副標題「ROCKET LAUNCH!!」不僅象徵速度與爆發力，更展現了QWER既敢玩又可愛的獨特氣質。經歷過世界巡演的洗禮，QWER將想像力推進至更廣闊的「宇宙」，把舞台化為發射台！從發射前夕緊張震動的心跳加速，到升空瞬間的沸騰釋放，QWER將情緒層層堆疊成節奏與合唱，帶領BAWIGE完成一場從「倒數」到「升空」的音樂宇宙的神奇旅程。

舞台表現力再進化

在首輪巡演中，QWER已向外界證明了扎實的演奏功底與穩定的現場表現。隨著舞台經驗的累積，本次香港站她們將展現更成熟、更從容的狀態。為回饋香港BAWIGE的支持，香港站準備多項粉絲福利，包括持有指定門票的觀眾可參與彩排，並有機會參加HI-BYEQWER近距離互動，以及「4:20」團體合照，與QWER留下珍貴回憶。此外，所有入場的BAWIGE均可獲贈香港站限定小卡。是次香港演唱會票價四種，分為港幣$1,599$1,399$1,199$999

螢幕擷取畫面 2026 09 30 203747 螢幕擷取畫面 2026 09 30 203823 螢幕擷取畫面 2026 09 30 203856 螢幕擷取畫面 2026 09 30 203923

QWER 2nd TOUR <ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!> in HONG KONG

日期：202712日（星期六）

時間：晚上7

地點：亞洲國際博覽館 10號展館

票價：港幣 $1,599/ $1,399/ $1,199 / $999

優先購票（WeverseBAWIGE 2ND MEMBERSHIP (GLOBAL)

  • 優先購票登記時間：2026102日中午12點至2026104日中午12 (本地時間)

  • 優先購票時間：20261012日中午12點至晚上1159 (本地時間)

公開發售：20261013日中午12 (本地時間)

訂購網站：KKTIX Trip. com

主辦單位：FriedRice Entertainment / LESLIE STUDIO

經紀公司：3Y CORPORATION

粉絲福利詳情：

$1,599門票：SOUND CHECK（全體）、HI-BYE700名）、4:20團體合照（200名）、親簽拍立得（30名）、親簽海報（60名）、香港場限定小卡一套4張（全體）、專屬小卡一套4張（全體）

$1,399門票：HI-BYE250名）、4:20團體合照（100名）、親簽拍立得（13名）、親簽海報（35名）、香港場限定小卡一套4張（全體）、專屬小卡一套4張（全體）

$1,199門票：HI-BYE100名）、親簽拍立得（5名）、親簽海報（15名）、香港場限定小卡一套4張（全體）

999門票：親簽海報（10名）、香港場限定小卡一套4張（全體）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務