韓國女團QWER巡演派福利 香港站鐵定明年1月初唱爆亞博

韓國女子樂團QWER去年成功舉辦首次世界巡演「ROCKATION」，靠充滿感染力與扎實的現場演奏實力，贏得極佳口碑兼人氣急升。四人帶著全新巡演「QWER 2nd TOUR <ROCKATION : LAUNCH!! ROCKET>」強勢回歸，從2026年9月起在首爾出發，並走遍台北、福岡、大阪、東京、吉隆坡、曼谷及新加坡等多個亞洲城市，作為亞洲巡演的重要一站，香港站已確定2027年1月2日在亞洲國際博覽館10號展館舉行，為BAWIGE（粉絲名）送上新一年的音樂禮物。

巡演概念全面升級

本次巡演加入更鮮明的概念與敘事，副標題「ROCKET LAUNCH!!」不僅象徵速度與爆發力，更展現了QWER既敢玩又可愛的獨特氣質。經歷過世界巡演的洗禮，QWER將想像力推進至更廣闊的「宇宙」，把舞台化為發射台！從發射前夕緊張震動的心跳加速，到升空瞬間的沸騰釋放，QWER將情緒層層堆疊成節奏與合唱，帶領BAWIGE完成一場從「倒數」到「升空」的音樂宇宙的神奇旅程。

舞台表現力再進化

在首輪巡演中，QWER已向外界證明了扎實的演奏功底與穩定的現場表現。隨著舞台經驗的累積，本次香港站她們將展現更成熟、更從容的狀態。為回饋香港BAWIGE的支持，香港站準備多項粉絲福利，包括持有指定門票的觀眾可參與彩排，並有機會參加HI-BYE與QWER近距離互動，以及「4:20」團體合照，與QWER留下珍貴回憶。此外，所有入場的BAWIGE均可獲贈香港站限定小卡。是次香港演唱會票價四種，分為港幣$1,599、$1,399、$1,199及$999。