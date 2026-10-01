情色女王壇蜜皮包骨現身 氣若游絲受訪狀態嚇親網民

紅極一時的日本情色女王壇蜜，近年健康令人擔心，自從三年前以身體抱恙理由停工後一直暴瘦，近日她罕有地亮相網上節目，皮包骨外型嚇壞網民，加上狀態欠佳，隨即引起網民關注及熱烈討論。

壇蜜曾以風騷形象迷盡萬千男士，更贏得「國民情婦」稱號，當紅時有份演出堺雅人神劇《半澤直樹》，然而過去三年健康漸走下坡，外型簡直判若兩人，有別當年的豐滿身材。