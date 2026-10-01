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娛樂
出版：2026-Oct-01 09:00
更新：2026-Oct-01 09:00

情色女王壇蜜皮包骨現身 氣若游絲受訪狀態嚇親網民

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情色女王壇蜜近日皮包骨接受網上節目訪問。

紅極一時的日本情色女王壇蜜，近年健康令人擔心，自從三年前以身體抱恙理由停工後一直暴瘦，近日她罕有地亮相網上節目，皮包骨外型嚇壞網民，加上狀態欠佳，隨即引起網民關注及熱烈討論。

壇蜜曾以風騷形象迷盡萬千男士，更贏得「國民情婦」稱號，當紅時有份演出堺雅人神劇《半澤直樹》，然而過去三年健康漸走下坡，外型簡直判若兩人，有別當年的豐滿身材。

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自揭全裸酬勞

現年45歲的壇蜜今次接受YouTube頻道受訪，目測體重再創新低，說話時氣若游絲，對答反應緩慢，更有點口齒不清。在對談期間，壇蜜大方公開首次拍攝全裸寫真集的酬勞：「只要脫光，女人就能拿到錢對吧？我當時很好奇，自己拍裸體寫真集、電影，到底可以值多少錢呢？」她表示當時雖有很多公司揼本贊助，但事務所要從中抽佣，扣除其他開支，她最後到手就是33萬日圓（約1.65萬港元），不過壇蜜看到金額後沒有嫌少，反而對自己值33萬日圓感到吃驚，並瞪大眼說：「竟然有33萬！我覺得太好了，付得起房租了。」壇蜜於2019年閃婚嫁漫畫家清野通，可是兩人婚後以分居形式生活，而壇蜜在2023年3月突然宣布停工，同年12月復工卻甚少公開露面，之後她直認祖母及愛貓同時離世大受打擊，悲傷過度的她飽受失眠與食欲不振所苦，反覆出入醫院。

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