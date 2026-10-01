羅天宇大讚陳懿德是3000分女友 默認向婚禮進發談JW即hang機

《中年好聲音4》六位蒙面歌手周志康、羅天宇、劉佩玥、姚兵、莫家淦及黃建東在旺角舉行的《愛爆動物音樂秀》圓滿結束。雖然中間發生羅天宇流鼻血的小插曲，幸好姚兵、莫家淦臨時上陣救場，令演出順利完成。昔逢周志康是9月28日生日，羅天宇是10月1日生日，大會安排周志文、陳懿德推蛋糕到台上，莫家淦期間嗌周志文做「未婚夫」，搞到原本在志文身旁的劉佩玥立即移到另一邊。及後家淦再指周志文、周志康、羅天宇、陳懿德及劉佩玥是「家屬」，場面搞笑。

當6人輪流講感受時，羅天宇特別多謝陳懿德，他說：「我好多謝我另一半陳懿德小姐，佢好少可熨衫，佢都幫我熨，仲要佢先頭唔小心仆親流血，辛苦佢！」黃建東在旁大喊娶得過，羅天宇續笑說：「多謝！」

其後羅天宇跟陳懿德一齊接受訪問，天宇談及在台上流鼻血一事，他表示一年會兩、三次流鼻血，「嗰刻上到台我都唔知點算，其實係流好少嘅。（係咪有啲驚惶失措？）係有啲擔心同有壓力，前幾日拍劇拍驅魔，我係其中一隻，要嗌得好勁，可能嗌傷咗個聲帶，平時唱得好輕鬆嘅歌，今次都唱得有啲吃力。同埋上樓梯嗰下（流鼻血）就估唔到，好彩大家都幫我！仲有佢（陳懿德）都好幫手啦，第一次佢做嘢！佢真係好少熨衫，佢真係好細心！」之後更逐一數德德為他做了甚麼。

談到德德仆倒天宇表示看不到，她指當下想幫男友影相，但又怕遮擋後面的觀眾，所以蹲著行，沒料仆倒流血。對於兩個人同日流血，德德笑謂「好夾丫！」問到台下有人大叫求婚，二人即詐唔知，德德續指會好好搵錢才談下一步，更大忘大讚天宇表現很好。羅天宇就讚德德是賢妻良母，是3000分好女友！ 當記者指德德寧咀劉佩玥也不咀天宇，令男方有一秒失落，遂要求補錫，二人嘗試用不同藉口推搪，其後記者三番四次表示希望看到他們錫咀，德德終於做主動，嘟咀作狀錫錫。