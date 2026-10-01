愛爆動物音樂秀｜周志康騷麒麟臂 劉佩玥黃建東喊住唱 莫家淦姚兵羅天宇跳唱有驚喜

《中年好聲音4》六位蒙面歌手周志康、羅天宇、劉佩玥、姚兵、莫家淦及黃建東在旺角舉行的《愛爆動物音樂秀》圓滿結束。樂易玲、譚俊彦與太太、周志文、顔米羔、關嘉敏、李芷晴、吳大強、王菲與張子丰、梅小青、劉家豪、《中年好聲音4》的許雲妮、鄭家聲等到場支持。

周志康表示《中年好聲音4》令人重新認識，「我哋唔單只係演員，仲係一個歌手」。羅天宇坦言成件事很不真實，因為參加比賽的時候需要拿出很大的勇氣。劉佩玥續指過程不容易，但證明了try everything ，因為都很值得。姚兵表示要好好享受，黃建東與莫家淦續指湧現很多回憶。 其後由周志康率先solo上陣唱出《少年時代》，緊接上台的羅天宇因為突然流鼻血，姚兵、莫家淦上台唱歌。當羅天宇重新上台時，更與谷婭溦合唱《哭牆》、《看著我的眼睛說》，天宇多謝谷婭溦給他喉糖，令他感覺好了很多。其後有姚兵、黃建東及莫家淦又唱又跳，而劉佩玥就上台唱出《默契》並請來胡鴻均擔任嘉賓合唱《到此一遊》及《凡人不懂愛》。

演唱會的跳舞環節落在一眾男士身上，羅天宇與周志康跳唱《獨家試唱》，繼而再請出劉威煌上台與周志康合唱。劉威煌與周志康同是《超級巨聲》出身，他們先後參加《中年好聲音》而令人氣再度急升。及後周志康更脫去上衣大晒麒麟臂，令全場尖叫聲不斷。此外，莫家淦、黃建東、姚兵跳唱《愛情陷阱》，帶動全場企起身一齊跳，非常好氣氛。

劉佩玥就以慢歌為主，並跟羅天宇、周志康合唱《祝君好》，莫家淦就請來趙浚承合唱《霧之戀》及《找自己》，趙浚承返回後台時更不忘為《三代同糖》宣傳。關楚耀亦上場與周志康合唱《單車》、《你當我是什麼》，而羅更宇請來吳業坤，坤哥更帶來結他打算邊唱邊為天宇伴奏，奈何臨時出現問題，結他只好交由工作人員帶回後台。

去到尾聲時，6人逐一說出感受，劉佩玥更哭成淚人唱不下去。黃建東表示已經入行15年，路途不容易，自己很鍾意表演，所以不是參加比賽，會好好把握任何機會，更高呼「我仲識得彈琴同埋作曲，希望可以show俾大家睇！」 劉佩玥感謝支持她的fans，亦特別多謝樂易玲一直的教導和給予不同機會，並謂很喜歡被樂小姐鬧及跟她講真說話。 羅天宇坦言知道今次機會很難得，所以一直都很用心想做好這個表現，奈何自己身體狀況欠佳，很多謝樂小姐為他們搞這個演唱會。與此同時，他亦公開多謝女朋友陳懿德，令全場起鬨。