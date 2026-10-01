Marf邱彥筒新歌MV化身大媽 出動男友Locker座駕超緊張

女團COLLAR成員Marf邱彥筒，昨日(30日)推出年度第三支個人單曲《五時花 六時變》，歌曲以雙子座特質為題，為完美演繹出雙子座善變的個性，Marf在MV中以多個不同造型上陣，向來型格十足的她，更破格地化身大媽上陣，以喜感造型發放笑彈。不過談到拍MV最大挑戰，已考獲P牌逾1年的Marf坦言是揸車，「第一次喺MV入面揸車，但係架車係Locker(男友林家熙)，我就好緊張，勁驚，始終揸人哋架車會特別緊張，仲要我本身係揸開細車，而呢架係長車，所以我好小心。」

玩盡雙子座特質 歌曲《五時花 六時變》由黃偉文(Wyman)填詞，Marf自爆：「同事們聽到呢首歌都十分開心，佢哋話『冇錯，就係你嚟！』」Marf透露這首歌由來很有趣，「邀請咗Wyman填詞之後，我寫咗一堆message畀佢，想按佢嘅心情揀選合適題材，最後，佢話呢首歌作詞人係雙子座，寫畀雙子座嘅歌手，話將呢首歌送畀我。我覺得都幾有意義，於是專登搵埋今次MV導演，佢都係雙子座，就好似全部都係雙子座去做今次件事咁，大家最明白大家嘅心意。」作為雙子座的Marf，她坦言，「我係五時花六時變嘅，喺決定前一刻仲有得郁嘅時候，個腦都不停咁變，但出咗嚟工作後，會睇大局多啲，但內裡個心都郁來郁去。」