莫家淦爆周志康同Moon係「家屬」關係 劉佩玥讚同認愛係好事

《中年好聲音4》蒙面動物選手周志康、羅天宇、劉佩玥、莫家淦、黃建東和姚兵昨晚（30日）在麥花臣場館舉行《愛爆動物音樂秀》音樂會。完騷之後，劉佩玥心情仍未平復，她表示自己開騷都不會這樣，但聽到他們分享感受時便忍不住，戥大家開心，並謂今次演出不容易及珍貴，見到反應很好，大家也感到開心。他們透露正在洽談巡唱，無論任何地方都會考慮，希望能開多幾場唱更多歌。

談到羅天宇中途流鼻血，周志康笑指可能中秋過後開始乾燥，姚兵就爆料指天宇食了不少補品，並稱大家都有吃，可能他虛不受補，自言大家年紀大「補少少」無問題，但對方仍年青便流鼻血。黃建東指後台聽到有人指天宇哭唱不到，及後才知他流鼻血。莫家淦續指大會著他上台講幾句，之後再按指示唱下去。劉佩玥稱6個人能迅速互相補位十分好。