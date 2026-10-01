衛詩雅百花獎封后 楊受成親推蛋糕贈興

衛詩雅（Michelle）憑電影《破·地獄》「郭文玥」一角橫掃各大電影頒獎禮，成「七料影后」。早前她再下一城，於「第38屆大眾電影百花獎」中斬獲「最佳女主角」，成為首位獲得該獎項的香港女演員。日前英皇娛樂為她舉行慶功，英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼、英皇娛樂行政總裁霍汶希（Mani）、歐陽震華、方中信、曾比特（Mike）、溫碧霞、沈震軒（Sammy）、何佩瑜（Jeana）、VIVA成員Ada、Macy及VALC、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）、洪助昇（Aiden）、阮雅（Bonnie）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）及黎紜蔚（Vivian）均有出席，場面墟冚。

慶功宴高潮之一，就是楊博士親自推出蛋糕並送上花束，全場歡呼聲不絕。蛋糕設計十分有心思，最上層有Michelle拎獎的公仔，更用電影菲林由下至上貫穿整個蛋糕，底層則印滿Michelle跟家人、朋友的溫馨照片，Michelle見到蛋糕十分驚喜，「嘩！點搬過嚟㗎個蛋糕。」頻頻道謝。

合照期間，歌手黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）即席為Michelle清唱《破·地獄》主題曲《普渡眾生》，點知二人唱到甩嘴兼笑場，場面搞笑，Michelle即笑住話：「等等先，仲唔係《少林功夫好嘢》嗰首呀，哈哈。」期間Andy又臨時充當司儀搞氣氛，Michelle笑着對Andy說：「如果我唔係結咗婚，我搵你做我結婚嗰個⋯⋯」話未說完，Mani即接口：「結婚嗰個老公呀？」弄得全場大笑，氣氛高漲。