亞洲影藝創意大獎｜佘詩曼陳煒《正義女神 》包攬女主女配 黃浩然楊樂文奪男主男配角

2026亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creative Awards, AACA)昨晚(9月30日)公布亞太區各國及地區的National Winners，香港區25個獎項中，TVB獲得13項殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目等，其中佘詩曼和陳煒分別憑《正義女神 》奪最佳女主角及女配角。而ViuTV/MakerVille雖然節目產量不算多，但亦獲7項殊榮，黃浩然憑《翻盤下半場》奪最佳男主角，《存酒人》獲最佳劇集，其中楊樂文(Lokman)奪最佳男配角。各地區得主將晉身下一輪評審，角逐各組別的Grand Winner，賽果將於12月3日在新加坡舉行的Grand Awards Gala公佈。

首次以AI混入實景拍攝的《走過歷史大地》就捧走三獎，包括最佳娛樂節目主持(黃翠如)、最佳資訊娛樂節目及最佳電視或長片視覺特效。而TVB首部AI動畫短片《社畜求生101》奪最佳喜劇及最佳短篇節目，《魔音女團》則奪得最佳真人娛樂節目。

另外，陳海斌執導、李曉欣主持的實況娛樂節目《大龍鳳》獲頒最佳紀錄片系列；Viu原創劇《The Season》獲最佳串流平台原創節目及最佳劇本。HOY的《歲月如歌》則獲最佳音樂／舞蹈節目。