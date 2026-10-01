金馬獎2026｜AK江𤒹生首入圍與田啟文爭男配 感動眼濕濕自知仍需進步

第63屆金馬獎今午(10月1日)公布入圍名單，由去年入圍最佳新演員的馬士媛和劉敬宣布入圍名單，今年頒獎禮將於11月22日(周日)舉行，由香港演員柯煒林擔任主持。由邱禮濤執導的《我們不是什麼》入圍兩個獎項，其中MIRROR成員AK江𤒹生首次入圍電影獎項，他以哭腔分享：「好開心，真係好開心，同埋完全冇諗過有機會可以得到提名！好多謝金馬獎所有評審嘅肯定，多謝導演，多謝《我們不是什麼》團隊上下所有人，多謝我嘅對手阿Bean、譚哥、所有演員、我媽媽李蕙敏小姐、爸爸袁富華，多謝大家，係所有人嘅功勞，多謝！我深深明白不論做人、做戲，都仲有好多地方需要進步、改變，多謝！感恩！感激！」

10.2 台灣上映

AK將與獲台北電影節最佳男配角《雙囍》的田啟文、《功夫》的朱軒洋、《狂忘警探》的黃冠智和《我們不是陌生人》的林偉文角逐最佳男配角。凌晨時分，音樂監製在IG限時動態分享AK的短片，片中AK被問到為何抺眼淚，眼濕濕的他坦言：「感動、開心。」以雙手和T-恤拭淚。而邱禮濤就入圍最佳導演，與《告別的年代》楊毅恆、《雙囍》許承傑、《狂忘警探》SABU和《我們不是陌生人》陳哲藝角逐獎項。對於入圍金馬獎，邱禮濤表示，「多謝金馬評委，《我們不是什麼》10月2日會在台灣上映，希望台灣觀眾多多支持和會喜歡《我們不是什麼》。」