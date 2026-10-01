熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Oct-01 18:38
更新：2026-Oct-01 18:38

金馬獎2026｜AK江𤒹生首入圍與田啟文爭男配 感動眼濕濕自知仍需進步

分享：
螢幕擷取畫面 2026 10 01 174332

AK江𤒹生憑《我們不是什麼》入圍第63屆金馬獎最佳男配角。

第63屆金馬獎今午(10月1日)公布入圍名單，由去年入圍最佳新演員的馬士媛和劉敬宣布入圍名單，今年頒獎禮將於11月22日(周日)舉行，由香港演員柯煒林擔任主持。由邱禮濤執導的《我們不是什麼》入圍兩個獎項，其中MIRROR成員AK江𤒹生首次入圍電影獎項，他以哭腔分享：「好開心，真係好開心，同埋完全冇諗過有機會可以得到提名！好多謝金馬獎所有評審嘅肯定，多謝導演，多謝《我們不是什麼》團隊上下所有人，多謝我嘅對手阿Bean、譚哥、所有演員、我媽媽李蕙敏小姐、爸爸袁富華，多謝大家，係所有人嘅功勞，多謝！我深深明白不論做人、做戲，都仲有好多地方需要進步、改變，多謝！感恩！感激！」

8a2e06ec 6593 4dc7 bb22 223a6ea8d5f3 42f299b6 30d4 462d 8851 4ed92e5727ca 79e2f99d 55f1 4de5 b178 cc6a9e124368 79729294 f620 40fd 8873 027de1864152 F0b0a285 7153 4edb abb7 0f7b7df779fd Ent 4col 我們不是什麼 D32529fb 49c9 4876 8516 36b3d3b70a88 6a7819bc 1cac 41c5 9e39 73d15d0e44e5

10.2 台灣上映

AK將與獲台北電影節最佳男配角《雙囍》的田啟文、《功夫》的朱軒洋、《狂忘警探》的黃冠智和《我們不是陌生人》的林偉文角逐最佳男配角。凌晨時分，音樂監製在IG限時動態分享AK的短片，片中AK被問到為何抺眼淚，眼濕濕的他坦言：「感動、開心。」以雙手和T-恤拭淚。而邱禮濤就入圍最佳導演，與《告別的年代》楊毅恆、《雙囍》許承傑、《狂忘警探》SABU和《我們不是陌生人》陳哲藝角逐獎項。對於入圍金馬獎，邱禮濤表示，「多謝金馬評委，《我們不是什麼》10月2日會在台灣上映，希望台灣觀眾多多支持和會喜歡《我們不是什麼》。」

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務