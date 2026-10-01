金馬獎2026｜鍾雪瑩再戰影后與余香凝袁濃林爭獎 《善男信女》楊偉倫與阮經天劉冠廷爭影帝

第63屆金馬獎今午(10月1日)公布入圍名單，今年頒獎禮將於11月22日(周日)舉行，由香港演員柯煒林擔任主持。鍾雪瑩和楊偉倫雙雙憑《善男信女》入圍角逐影后影帝，此片亦入圍最佳劇情片、最佳新導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計和最佳剪輯，合共9個獎項。是港片之最。而阮經天主演的《狂忘警探》入圍11獎項，是提名之冠。舒淇執導的《女孩》則入圍10個獎項。

香港演員方面，除了繼《看我今天怎麼說》再戰影后的鍾雪瑩，金像影后余香凝憑《雙囍》入圍，袁澧林則憑《第四幕》再次角逐金馬獎最佳女配角，將與馬來西亞女星楊雁雁以及內地女星梁翠珊角逐影后寶座。對於再次入圍，余香凝表示：「非常感謝金馬獎評審給予我這個肯定。剛才我正在街上照顧小孩，心裏知道頒獎禮正在進行直播，心情有些忐忑。直到收到第一個來自許承傑導演的恭喜訊息，才得知自己順利入圍。我其後陸續聽到《雙囍》團隊台前幕後入圍的消息，實在感到非常高興。我隨即與『Daddy』田生（田啟文）互相祝賀，又可以再次前往台灣。」

盼將香港電影帶到世界 男主角方面，楊偉倫首次入圍金馬獎最佳男配角，將於《狂忘警探》的阮經天、憑《雙囍》獨北台電影節最佳男主角的劉冠廷、《功夫》戴立忍和《黑潮》陳澤耀角逐金馬影帝。彭秀慧亦憑《善男信女》角逐最佳女配角，而主唱主題曲《世界很壞》的陳廷羲(Ian Hannz@ZPOT)亦首次入圍最佳原創電影歌曲，導演楊兩全則與《女孩》的舒淇爭最佳新導演。《善男信女》團隊上下對於獲提名「金馬獎」感到很高興，可以藉著影展把《善男信女》帶到世界不同的地方讓觀眾看到香港電影。

其他提名電影，由阮經天主演的《狂忘警探》獲11項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效； 《女孩》入圍10項包括最佳劇情片、最佳女配角、最佳新導演、最佳新演員、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效。 《雙囍》入圍9項包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。