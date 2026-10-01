金馬獎2026｜鍾雪瑩再戰影后與余香凝袁濃林爭獎 《善男信女》楊偉倫與阮經天劉冠廷爭影帝(附入圍名單)

第63屆金馬獎今午(10月1日)公布入圍名單，今年頒獎禮將於11月22日(周日)舉行，由香港演員柯煒林擔任主持。鍾雪瑩和楊偉倫雙雙憑《善男信女》入圍角逐影后影帝，此片亦入圍最佳劇情片、最佳新導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計和最佳剪輯，合共9個獎項，是港片之最。同樣是男女主角均入圍的《雙囍》亦獲9項提名。而阮經天主演的《狂忘警探》入圍11獎項，是提名之冠；舒淇執導的《女孩》則入圍10個獎項。

香港演員方面，除了繼《看我今天怎麼說》再戰影后的鍾雪瑩，金像影后余香凝憑《雙囍》入圍，袁澧林則憑《第四幕》再次角逐金馬獎最佳女配角，將與馬來西亞女星楊雁雁以及內地女星梁翠珊角逐影后寶座。對於再次入圍，余香凝表示：「非常感謝金馬獎評審給予我這個肯定。剛才我正在街上照顧小孩，心裏知道頒獎禮正在進行直播，心情有些忐忑。直到收到第一個來自許承傑導演的恭喜訊息，才得知自己順利入圍。我其後陸續聽到《雙囍》團隊台前幕後入圍的消息，實在感到非常高興。我隨即與『Daddy』田生（田啟文）互相祝賀，又可以再次前往台灣。」

盼將香港電影帶到世界 男主角方面，楊偉倫首次入圍金馬獎最佳男配角，將於《狂忘警探》的阮經天、憑《雙囍》獨北台電影節最佳男主角的劉冠廷、《功夫》戴立忍和《黑潮》陳澤耀角逐金馬影帝。彭秀慧亦憑《善男信女》角逐最佳女配角，而主唱主題曲《世界很壞》的陳廷羲(Ian Hannz@ZPOT)亦首次入圍最佳原創電影歌曲，導演楊兩全則與《女孩》的舒淇爭最佳新導演。《善男信女》團隊上下對於獲提名「金馬獎」感到很高興，可以藉著影展把《善男信女》帶到世界不同的地方讓觀眾看到香港電影。

其他提名電影，由阮經天主演的《狂忘警探》獲11項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效。 《女孩》入圍10項包括最佳劇情片、最佳女配角、最佳新導演、最佳新演員、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效。 《雙囍》入圍9項包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。

《善男信女》入圍9項包括最佳劇情片、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳新導演、最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。 《告別的年代》入圍4項提名，包括最佳最佳導演、最佳改編劇本、最佳攝影和最佳美術設計。 《我們不是什麼》入圍兩項提名，包括最佳男配角和最佳導演。《第四幕》入圍兩項提名，包括最佳女主角和最佳原著劇本 《UFO離奇命案》入圍最佳原創劇本。

第63屆金馬獎入圍名單： 最佳劇情片： 《女孩》、《雙囍》、《善男信女》、《狂忘警探》、《我們不是陌生人》 最佳導演： 《我們不是什麼》邱禮濤 《告別的年代》楊毅恆 《雙囍》許承傑 《狂忘警探》SABU 《我們不是陌生人》陳哲藝 最佳男主角： 《功夫》戴立忍 《雙囍》劉冠廷 《善男信女》楊偉倫 《狂忘警探》阮經天 《黑潮》陳澤耀 最佳女主角： 《第四幕》袁澧林 《雙囍》余香凝 《謊言生活》梁翠珊 《善男信女》鍾雪瑩 《我們不是陌生人》楊雁雁 最佳男配角：

《我們不是什麼》Anson Kong 《功夫》朱軒洋 《雙囍》田啟文 《狂忘警探》黃冠智 《我們不是陌生人》林偉文 最佳女配角： 《女孩》林品彤 《沙央》Mhia FIRDAUS 《謊言生活》孫嘉靈 《陽光女子合唱團》翁倩玉 《善男信女》彭秀慧 最佳新導演： 《女孩》舒淇 《泡泡糖女孩》洪玉桔 《泥娃娃》解孟儒 《謊言生活》周彤 《善男信女》楊兩全 最佳新演員： 《女孩》白小櫻 《泡泡糖女孩》王宣靜 《沙央》Nandagopall MOHAN 《陽光女子合唱團》何曼希 《日光》王傑登 最佳紀錄片：《獨奏者之舞》、《那道陽光在外明媚》、《離開即景》、《快要到達家了》、《迴山》