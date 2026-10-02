金馬獎2026｜揭三組別遺珠 馮德倫蔡思韵邱士縉有份

第63屆金馬獎昨日(10月1日)公布入圍名單，今年頒獎禮將於11月22日(周日)舉行，由香港演員柯煒林擔任主持。在馬士媛和劉敬宣讀完整名單後，金馬執委會執行長聞天祥受訪，點名三大獎項的遺珠。包括角逐影后的宋芸樺、9m88、蔡思韵、男主角組別的春風、馮德倫，以及男配角的邱士縉和邱澤。

今年最佳女主角被形容為死亡之組，5位入圍者包括《第四幕》袁澧林、《雙囍》余香凝、《善男信女》鍾雪瑩3位香港代表，以及《謊言生活》內地演員梁翠珊和《我們不是陌生人》馬來西亞演員楊雁雁，沒有台灣演員，聞天祥笑說：「代表金馬是很公平、公正！」他直言競爭激烈，其中宋芸樺在《告別的年代》中，因應故事與地域設定，需要進行非常多元的語言轉換，聞天祥認為她為角色下了很大的功夫，人物各個層面也都能夠掌握，是評審一路討論到最後的人選；《泥娃娃》的蔡思韵只能關起門來對著泥巴演戲，是演員的極大挑戰。而9m88則在《女孩》角色複雜，背負妻子、母親和自身慾望，評審討論時受到高度關注。

唔知AK是偶像 邱士縉分飾兩角大挑戰

男主角的遺珠，除了《死亡賭局》的春風，還有《第四幕》的馮德倫亦是熱論人選，他笑言，馮德倫必須讓3個女性角色與男主角產生不同的糾葛，因此外型條件也是角色設定的重要一環，「帥真的是有必要的」。

男配角方面，聞天祥談到《我們不是什麼》的AK江𤒹生，指他成功演出在社會壓抑下男同志要玉石俱焚的憤怒，「我不能說他擺脫偶像包袱，部分評審不見得知道他是MIRROR的，我這樣講不太禮貌，應該大家不知道，但有的評審不清楚，成就他在影片中的表演。」另外還有《告別的年代》的(Stanley) 邱士縉，他指Stanley要一人飾演兩角，既要演書生和浪子兩個反差角色，展現精彩的演技實力。而《女孩》的邱澤要討人厭的繼父，亦恰如其分。