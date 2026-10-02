林志玲淡妝示人電眼不再？獲網民力撐保養得宜

51歲林志玲日前登上時尚雜誌《VOGUE》十月號封面，在官方專訪影片中，她以淡妝上陣，容貌引發網友熱烈討論，有網民指認不到是林志玲、「樣貌變了」，亦有人留言力撐保養得宜。

影片推出後，網友紛紛指林志玲的容貌與過去有所不同。有人指出她額頭變高、熟悉的臥蠶不見了，看起來似乎跟以前不太一樣。有網友疑惑稱「為甚麼臉怪怪的？」、「為甚麼我一直覺得志玲的眼睛有種說不出的違和感」、「是林志玲嗎？真的…」。

也有網友持不同看法，認為51歲的林志玲保養得宜。他們表示，「人都會老，沒甚麼好奇怪」、「這個年紀狀態很好了，別這樣嚴苛」、「志玲姐姐請不要有容貌焦慮，妳變老我們一樣愛你」、「志玲姐姐每個人生階段都顯出不同的美麗，我更喜歡現階段的志玲姐姐，有了丈夫有了兒子特別有種幸福美！」