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娛樂
出版：2026-Oct-02 11:41
更新：2026-Oct-02 11:41

T.O.P驚爆熱戀NANA 拍MV撻著發展數月大方認愛

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T.O.P今日驚爆熱戀NANA，兩人已大方認愛。

韓國天團BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉），今日被韓媒《Dispatch》（D社）踢爆正熱戀Netflix話題劇《挑情醜聞》女星NANA，消息今日（2日）曝光即引起全球韓迷關注，速登熱門話題！

據指，T.O.PNANA是於今年1月結緣，女方當時為T.O.P同年4月推出的首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》主打歌《Studio54》擔任MV女主角，是次乃兩人出道多年來首次合作，之後逐漸熟絡，直到6月正式發展成情侶戀。T.O.P的專輯《ANOTHER DIMENSION》上架時，NANA曾現身T.O.P的新歌宣傳片，當時二人以敬語交談，互動甚至帶點生疏及尷尬，NANA還曾直接問T.O.P：「我很好奇，你為甚麼會選我演出？」T.O.P即回答：「以我的角度來看，妳是最適合的人。」沒想到之後兩人開始頻繁聯絡，如今更成為圈中戀人。

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韓媒《Dispatch》爆料指T.O.P正熱戀Netflix話題劇《挑情醜聞》女星NANA。

拍拖逛便利店

兩人近期即使各有各忙，仍被拍到抽空見面，日前甚至連續兩天約會；D社亦掌握兩人的約會模式，地點大多集中在京畿道九里市阿川洞，也就是NANA香閨附近，被目擊一同逛便利店，T.O.P甚至沒有特別變裝去掩人耳目，通常只戴帽外出，NANA也僅以口罩遮樣，沒有在意途人目光。消息曝光後，雙方所屬事務所已作回應，T.O.P透過公司TOPSPOT PICTURES霸氣認愛，表示：「透過拍MV結緣，從6月開始交往！」，而NANA的經理人公司SUBLIME也同步直認「正在交往」，證實彼此由MV拍檔發展成情人關係。

原名林珍兒的NANA曾為女團After School第三期成員，及後加入小分隊Orange Carame，她更連續兩年被選為TC Candler全球百大美女冠軍。近期，NANA主演的Netflix古裝劇《挑情醜聞》自918日上架後掀起熱話，她在劇中飾演守節九年的寡婦熙妍，包含大尺度親熱戲份，與孫藝珍、池昌旭上演一場始於算計的禁忌之戀。

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