鍾培生求婚激嬲外父 鍾莊雅婷親解閃婚真相

富三代鍾培生（Derek）與區議員鍾莊雅婷（Angel）今年3月在淺水灣大宅求婚，7月火速誕下女兒，組成幸福一家三口。鍾莊雅婷近日接受好友網台訪問，大爆鍾培生求婚時未有通告外父而激嬲長輩，又澄清自己並非老公的多年粉絲，並剖白兩人閃婚的關鍵原因。

否認係忠實粉絲 談及求婚細節，鍾莊雅婷透露鍾培生事前只通知了母親，父親完全不知情。她引述父親事後大發雷霆：「佢冇同過我爹哋講，我爹哋係嗰晚睇新聞先知道嘅。後來爹哋嬲咗一段時間，因為覺得點解冇人問過佢嘅意見，但係我做事情一向都唔會問爹哋媽咪嘅意見，不過我都要同爹哋道歉。」鍾培生向來有「港姐迷」之稱，在2025年港姐競選期間，他留意到參選後退選的鍾莊雅婷，於是主動私訊鼓勵對方，其後更翻查出女方多年前曾回覆過他一次。然而，鍾莊雅婷在訪問中推翻「忠實粉絲」的說法，強調兩人是由朋友介紹認識：「我哋係透過朋友嘅朋友識嘅，第一次見面都係喺朋友嘅朋友舉辦嘅活動上認識。我只係好多年前 reply 過佢一個 story，佢就講咗好耐。」並強調自己並非對方粉絲。