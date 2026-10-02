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娛樂
出版：2026-Oct-02 14:43
更新：2026-Oct-02 14:43

女神配對計劃2｜奇蹟奪得何沛珈芳心 A0 CEO林福明爭贏單獨撐枱腳特權

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求愛勇者博取何沛珈芳心，爭奪單獨撐枱腳特權。

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，周日（4日）將播出的第五集，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）與16位求愛勇者，吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、陳萬龍（Man Lung）、劉梓堅（兔仔）、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）、關經翰（Oswald）、劉宏偉（Ares）、李韋標（丁標）繼續進行五角枱淘汰環節！花生團成員Amber閨密有劉倬昕、Juliana閨密鄧凱文、Mandy閨密鄧依婷、Roxanne閨密游嘉欣及Kanis家姐，以及「玄學天后」雲文子師傅。

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林福明出戰前零信心

今集焦點首推「A0 CEO」林福明，不但成功爭贏櫈仔，他參與了Roxanne的甜品通關遊戲，還擊敗強敵，勝出獲得與Roxanne單獨撐枱腳的特權，令現場再次陷入狂喜狀態。Roxanne的通關關鍵字是「男人味」，三位爭贏櫈仔的求愛勇士除了Tony，還有Man Lung和Ares，三人除需要將自己的外套披上Roxanne的香肩、還要在Roxanne耳邊講一句足以令其心動的情話，相當高難度，Tony事後亦坦言出戰前對自己零信心：「我完全唔知講乜好。」

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Bob率全場集氣加持

雖然Tony冇信心，但他出戰前獲得全場一面倒支持，包括「金牌媒人」Bob，直言Tony跟Roxanne是本集最期待畫面的Bob，專誠在Tony出戰前呼籲全場為他集氣加油：「我哋鼓勵吓Tony好冇呀？」全場求愛勇者及女神無不大大力拍手叫好，當Tony完成任務後，不但獲Roxanne讚嘆，Kanis食晒花生笑言Roxanne「好似有啲心動」之餘，Mandy亦瞪大眼拍手力讚。最終，Roxanne怕醜地宣布Tony勝出，令全場所有人再度興奮爆錶。

值得留意的是，Tony的心儀女神雖是Roxanne，但在女神撳燈環節，Roxanne對他尚有保留，今次Tony憑「謎之男人味」成功奪取女神芳心，兼且獲得單獨約會機會，著實相當勵志。

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