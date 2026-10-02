裕美代言LadiM衛生巾被指吸收力最慢 林作親自測試反駁消委會報告

由裕美代言的衛生巾品牌LadiM早前被消委會指吸收速度達73秒最慢，亦慢於內地標準60秒的要求，整體評分僅3分，表現最不理想。林作以及范德偉律師代表LadiM回應消委會報告，表示不認同有關報告，並且拿出多項國際認可和即場與消委會評為5星的M巾做測試。 他們邀請專門研究石墨烯的化學博士就今次消委會測試指出當中出現的問題，曾博士指LadiM的M巾是唯一一款含有石墨烯的衞生巾，因為有關測試可能使用導電方法，便會影響儀器對M巾的測試結果。

M巾 含石墨烯影響測試結果 林作表示今次代表M巾公司與范德偉律師做回應，全因為是裕美做代言，他覺得自己有需要代表客戶做回應。其後他拿出知識產權專利註冊處於2024年向LadiM發出為期8年的專利，發明名稱為一種含有益生菌及石墨烯的高效殺菌衛生巾。林作指LadiM的特別之處是因為有這個專利，「全球7成半女士都受念珠菌困擾，呢樣係幫助殺菌嘅元素，但不幸地個實驗有電極，影響到結果。」他拿出M巾中包含石墨烯的物料，並放在一個電燈泡上，電燈泡隨即發亮，證明是導電物料。

實驗室回覆測試有電極 他拿出消委會交付測試的杭州SGS實驗室電郵回覆，實驗室稱今次測試是包含電極，亦即是會導電，對產品存在根本性不公平，因此會令結果出現偏差。他其後拿出香港SGS於2024年4月、2026年6月的測試報告，兩個報告分別是24秒、30秒的吸濕速度，絕對是符合香港、內地等標準。此外，他亦展至醫護調查結果證明，品牌的滿意度是100%。

即場測試 林作指品牌拿了今次消委會做測試的貨品，「係同一批貨send番去杭州個面再做測試，但要求唔好做包含電極嘅測試，9月30日就拎到最新結果。喺同一實驗室、同一批貨，最新結果係吸濕結果係25秒！同之前講嘅70幾秒係差好遠！大家要明白，嚟M係唔會有電極！」他與范德偉律師亦隨即拿出LadiM的M巾以及一款被消委會評為5星的M巾做測試，注入一樣毫升的液體，靜待數秒後，再拿出紙巾貼上M巾上，LadiM的吸濕表現較佳，而另一款就表現相對之下表現一般，林作更用手扭出液體。