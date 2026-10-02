地獄大狀專訪｜林愷鈴以實力對應校園閒言 魏浚笙笑談咀戲心得：狼式猴擒(有片)

林愷鈴(Ashley)和魏浚笙(Jeffrey)在銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《地獄大狀》中首次合作，戲裡分別飾演「陰騭」女大狀和出租男友。戲外，兩人性格背景南轅北轍，當資優生遇上開心果，從「狼式」360咀戲，到分享人生遺憾，笑彈源源不絕。

女友經理人 供韓劇親熱戲參考 兩人被要求上演韓式偶像劇的浪漫情節，當然少不了激吻戲，由於拍咀戲經驗不多，事前參考韓劇惡補技巧，問到參考哪些劇集時，Jeffrey望向鏡頭外的女友經理人Evelyn，「問下佢，前一晚已經俾定片我睇，就話你聽日要咁樣就正，要有啲sex appeal……」被問到可有跟女友試戲，Jeffrey尷尬失笑，回過神來答道：「黐線，睇就識啦！」Evelyn透露其中一齣是車銀優的《犬系戀人》，再被追問可有學男主角伸脷，Jeffrery淡定回應，「自己可以減少少嘅。」談到韓劇咀戲的精髓時，Ashley將「韓式」誤說成「狼式」，Jeffrey接力，「要猴擒囉！一定唔可以斯文，要狼系！」兩人齊齊笑到失控。雖說「猴擒」，Jeffrey強調絕無「過分之手」或「過分之脷」。

摺衣紙技能最浪漫 談到拍咀戲的感受，林愷鈴笑謂要就鏡頭試位，技術多於浪漫，「其實拍攝好唔浪漫，因為有好多攝影哥哥圍住，同你講左邊、右邊，當時只係諗機位喺邊，可唔可以唞啖氣，係一件好技術性嘅事。」不過魏浚笙卻道，「我覺得效果幾浪漫，雖然好多部機，360度圍住，但我冇理佢哋，太投入喇！」他認為最重要是別太閃縮，否則不斷重拍更影響效果。至於心目中的最浪漫戲份，Ashley首選是兩人默默摺衣紙，「當時角色仍有保留，有點曖昧，同埋佢摺衣紙係有啲經驗，真係摺得好靚……」兩人隨即爆笑，Jeffrey沾沾自喜表示，獲導演黃偉傑讚嘆技術好，「所以有項技能旁身好緊要，摺衣紙都可以好吸引！」

心悒自責 林愷鈴演的大狀邱蔭蔭，受閻羅王差派，來回地獄人間打不同官司，劇情奇幻，但個案取材現實。她形容是超濃縮的生離死別體驗，「現實係冇邱蔭蔭呢種地獄大狀，許多個案就係咁完咗，大家抱住遺憾陰陽相隔。」其中魏浚笙演的金賢斌經歷喪母(關寶慧飾)，令他當上出租男友作贖罪，「其實幾心悒，本身母子關係好好，但某啲原因忽然走咗，係咪自己做錯咩嘢？但你已經問唔到究竟。」摺衣紙技能，源自曾親人離世的經歷，「我冇得控制，其實大家關係好好，只係冇得見佢耐啲，佢冇得睇住我長大。失去係好痛苦，所以大家對親愛嘅人，關心慰問下，相信會留下美好回憶。」經常掛在口邊的活在當下，並非隨口噏，「其實我未吊頸(拍《浪花男女》滑水意外)都係咁講，只係無人理我，吊完頸都無人理，珍惜每一日，身體健康係核心。」

遺憾無入讀哈佛 談到人生遺憾，讀書年代已入行的林愷鈴，肉緊拍大髀表示，「無好好享受中學大學嘅生活，無玩O camp、無上莊又無拍拖，差咗啲嘢。當然入行亦獲益良多，但同時失去嘅經歷係攞唔返。」入行初期，為免予人「細路女」感覺，刻意打扮成熟，「有少少遺憾，點解我當時無覺得自己好可愛，急著長大。」Ashley的母親是龔慈恩，以「星二代」藝人身份讀書，她不諱言聽過不少閒言閒語，「特別係讀建築，要求都好高，都聽過話『佢都唔會真係讀』。我唔係好care，用成績做俾你睇！」Jeffrey聞言即拍掌讚型，接著回復「中二」本色，自言最大遺憾係冇入哈佛，笑爆全場。其實他也是讀書年代入行，對於校園閒言，他說笑指，「我真係嚟玩！講笑，各人專注唔同嘛。」

跌低起身 咬住唔放 林愷鈴自言與邱蔭蔭最大的共通點，就是對確信的事，即使世界未必認同，都會死咬不放。「其實蔭蔭有好多場口都跌低，無論係細個被欺凌，到大個為咗救人著高踭鞋跑幾條街跌親，成日跌親但每次都會起返身，我拍嘅時候，每次跌親都有一種感動，因為佢就係咁硬淨。」Ashely自言渴求完美，當自覺表演失準或不滿意，便會極自責，「但拍劇有Jeffrey咁搞笑嘅對手，遇上好團隊，扶返我起身，令我覺得仲有好多嘢想做，好鍾意做一個演員。所以即使拍足47日，每分鐘都唔想咁快過。」談到最驚喜，當然是有遇上杜琪峯探班，「佢嚟嗰時我拍緊戲，拍完先知，嗰場戲係瞓喺度，都有諗如果有多啲表現就好。佢都有問候打氣，銀河映像有自己嘅要求，佢係精神上的支柱。」Jeffrey聞言，即爆笑指最大遺憾是遇不上杜Sir探班。