豬俁周杜打女友被捕遭公司炒魷 timelesz七位成員開道歉記者會

日本八人男團timelesz已飛起豬俁周杜，今後以七人姿態發展。

前名尊尼事務所的STARTO ENTERTAINMENT，旗下力捧八人男團timelesz近日被迫變陣，去年剛加入的25歲成員豬俁周杜，因爆出毆打女友被捕醜聞，昨天（1日）被公司宣布已解除藝人合約，而timelesz今後會以七人姿態發展，成員們亦在同一天舉辦謝罪記者會，其中菊池風磨在向外界道歉的時，還表達對前隊友強烈不滿。

公司昨日發長文交代開除豬俁周杜一事，指出經確認豬俁存在嚴重違反公司所簽訂之專屬契約行為後，已在9月29日的董事會議上決定跟他解約，並強調這次判斷是由公司高層決定，跟七名隊友無疑，並沒有必要讓成員們承擔這次處分的責任。