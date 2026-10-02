豬俁周杜打女友被捕遭公司炒魷 timelesz七位成員開道歉記者會

前名尊尼事務所的STARTO ENTERTAINMENT，旗下力捧八人男團timelesz近日被迫變陣，去年剛加入的25歲成員豬俁周杜，因爆出毆打女友被捕醜聞，昨天（1日）被公司宣布已解除藝人合約，而timelesz今後會以七人姿態發展，成員們亦在同一天舉辦謝罪記者會，其中菊池風磨在向外界道歉的時，還表達對前隊友強烈不滿。
公司昨日發長文交代開除豬俁周杜一事，指出經確認豬俁存在嚴重違反公司所簽訂之專屬契約行為後，已在9月29日的董事會議上決定跟他解約，並強調這次判斷是由公司高層決定，跟七名隊友無疑，並沒有必要讓成員們承擔這次處分的責任。
菊池風磨開口中
timelesz前身是尊尼男團Sexy Zone，因中島健人於前年離隊，組合加入新血並改名timelesz重新出發，除了原有成員佐藤勝利、菊池風磨、松島聰，從選秀企劃「timelesz project」脫穎而出的豬俁周杜、寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、篠塚大輝於去年2月入團出道，元老成員菊池風磨曾在2025年4月的節目上開玩笑說「會變7人團」，如今竟一語成讖。
豬俁周杜驚爆打女友後， timelesz形象慘被拖垮，七子昨日在富士電視台結束節目拍攝後會見傳媒受訪，全體成員向公眾鞠躬謝罪，菊池風磨鄭重道歉：「針對這次事件，對於一直以來支持的粉絲、贊助商，以及對所有支持我們每一位，我們深感抱歉，因為此事帶給大家極大的擔憂、困擾。」菊池提到他們亦很關心受害人的情況，衷心希望對方能早日回歸平靜生活，他還譴責豬俁向女性施加暴力的行為，狠批：「在確認報道內容後，除了震驚與困惑，還感到憤怒，對女性施暴，像這次的行為，我們無論如何都無法接受。」佐藤勝利則在表達對受害者的關心之餘，也向粉絲及相關人士道歉。