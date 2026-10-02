林作坦然面對JPEX案不怕坐監 自認年紀大收下口

由裕美代言的衛生巾品牌LadiM早前被消委會指吸收速度達73秒最慢，亦慢於內地標準60秒的要求，整體評分僅3分，表現最不理想。林作以及范德偉律師代表LadiM回應消委會報告，表示不認同有關報告，並且拿出多項國際認可和即場與消委會評為5星的M巾做測試。

從未幫女士買M巾 林作表示自己是美美的辯論隊，所以作為男朋友是應該要挺身而出，「佢係用家，佢都係啱去靚靚、搞笑。呢件事其實都幾啱我講，因為係事實上嘅釐清。」他坦言因為今次記招令自己發現過去從沒有為任何一位女士買M巾，反而自己有去買狗用的尿片。「我唔係迷信，因為從來冇人叫我去買。(如果用晒都唔主動幫人買？)我點會知呀？我幫佢check呀？」

林作︰ 我 OK ！ 對於他捲入的JPEX案，他說︰「我哋好尊重法律程序，喺香港係需要時間，當然會配合。我深信就係真相係會水落石出，會有耐心同尊重。」問到會否擔心罪成需要入獄，他說︰「我唔係一個好識驚嘅人，一定會好好面對同尊重呢個制度，都要時間，係正常嘅，我OK！」至於案件會否令他構成壓力，他說︰「好坦白，呢一年或多或少因為一啲際遇，令我推出一個人生哲學嘅課程，教人去面對。反而可能係我今年最大嘅得著。唔係我經歷咁簡單，而係希望用我十幾年前喺大學學嘅一套哲學理論，幫大家走出人生逆境嘅困擾，呢個係我今年最大嘅收穫。可以話係因禍得福？我覺得幫到自己同幫到好多人。」

年紀大開始收下口 不少人認為JPEX案打擊林作最深，問到心態上是否因為案件而有所轉變，他認為是年紀、人生閱歷問題。他說︰「真心喺呢兩年覺得自己過咗35歲，依家36，年底37，有過成熟嘅感覺，同以前真係有少少唔同 。我、美美畢竟開始邁向40，同幾年前仲係沙塵白霍真係有啲分別 。」他又指兩年前開始有少少「收口」，他認為人生去到某個階段，有足夠影響社會能力的時候，是要做一些好事、貢獻，不能再像後生仔，「講嘢抵死啲就不嬲啦，依家就邁向真係幫人點樣活得更加好做貢獻。」