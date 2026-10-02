林盛斌專訪｜Bob搏盡無悔 撐子女做自己︰收埋佢哋唔係最好保護

林盛斌(Bob)由DJ轉戰幕前，再涉足婚禮司儀、開公司搞娛樂事業，今年初更當上男主角，近日再度主持《女神配對計劃2》引來全港關注。與此同時，他又要為個人巡迴棟篤笑忙於籌備，用搏命去形容Bob絕不為過，所以他用《BOBMAN搏命先生》命名人生第三個talk show。

談起Bob的搏命時刻，相信離不開TVB兩個整蠱節目︰一場惡搞的婚禮、一場亡命飛車籌款。Bob兩次都是在毫不知情下拍攝，遇到每一個難題，他依然想盡辦法去完成，拼盡做好表現，令旁人認為這些成就Bob今時今日的事業。他說︰「我喺社會工作廿幾年，大家應該睇到我演出有幾盡力嘅。見到某個節目我好搏命、好盡力，其實唔係一次半次，係好多嘢係積聚返嚟，有人諗起你，先至有個啲節目。亦因為呢啲節目，大家見到我好拼盡，會全力以赴，所以再俾多啲機會你。唔可以因為一、兩次搏命而就覺得自己係搏命先生，而係有一份堅持、打不死的精神。」

信搏盡終獲認同 Bob的事業現在順風順水，其實背後付出也不少。對於網民至今仍不時劣評他，未獲得眾人認同，Bob自言近十幾年提醒自己不要因為某些留言被擊倒。他說︰「就算你幾落力，一樣有人唔喜歡，討好唔到某啲人。呢啲時候，就要相信自己做嘅嘢，為自己事業去搏命係應該，希望有日打動到，總有一日令你對我改觀。唔好因為兩、三個留言影響到自己心情，要放心機、時間落去支持你、留意你嘅人。」

爸爸的無力感 儘管Bob一直表示要保持正能量，他直言入院做通波仔手術前一刻，無力感湧上心頭。「當時阿仔好似出咗世無耐，啲女仲好細個，佢哋問我去邊，我仲安慰話無嘢嘅，做個小手術。大家逐一攬攬，個畫面好似送別咁。就算幾正能量都好，都有諗過攬完呢一下以後見唔到。嗰次畫面真係幾震撼……手術好似好普通，但都有機會死，嗰時我40歲都未夠，真係淆底！」

隨著子女漸長各有朋友圈子， Bob坦言現在希望子女多花些時間陪他。「以前我會諗點樣努力做好星期一至六嘅嘢，星期日就family day。依家係要求佢哋有時間陪下我，呢個又話睇戲，嗰個又約咗朋友去camp。但呢個係成長一部分，見住佢哋成長，依家大個女，個仔又愈來愈大，真係風水輪流轉，依家唔係佢哋希望爸爸陪伴，而係我希望佢哋可以陪我星期日去玩。」

收埋不是保護 近年大家的焦點放在大女身上，有不少惡意批評，問到可曾為此限制囡囡出po，他說︰「我唔係咁睇，保護小朋友點解係收埋唔好俾人見？我同太太都覺得最好嘅保護，係要培養佢成為一個自信心、勇敢堅強嘅人。阿女又冇做錯事，人哋去批評佢個樣、身形、著衫呢啲，但呢個係18歲女佢要顯露『我係咁』，唔需要特別去遮掩，咪俾佢去面對下出面人對佢嘅攻擊。我都有問過佢，佢話『OK，唔睇留言咪得，佢哋又唔影響到我繼續同家人、朋友開心』。佢係好正面同樂觀，而且係令我同太太都覺得佢犀利喎！」

他指大女現在能成熟面對網民的留言，相信她未來可以獨當一面，自己處理難題。他認為做父母不能一味幫子女去解決問題，而是從中幫助，讓他們知道解決問題仍須靠自己，但家人一定是最強的後盾。