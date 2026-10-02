死有對証｜王菲放低包袱挑戰多角度車震戲 拍攝前向張子丰備案獲未婚夫大方支持

TVB法證劇《死有對証》由陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等合演，昨晚（1日）一集劇情講述，米高（黃俊豪飾）一案圓滿解決，但美寧（王菲飾）仍需償還銀行貸款，芷昕（陳曉華飾）得知高俊（馬貫東飾）欲出售物業幫助美寧渡過難關，內心糾結，最後還是不忍踢爆美寧出軌。美寧察覺芷昕非常關心高俊，高調宣示主權之餘，更警告芷昕不要多管閒事。高俊意外發現米高與美寧偷情的證據，終於跟美寧提出分手。美寧誤會芷昕搞破壞，憤而掌摑她，高俊挺身而出維護芷昕。
《死有對証》昨晚最震撼的劇情，必定是馬貫東向王菲提出分手時，展示她與黃俊豪的車震片段！一直對王菲千依百順的馬貫東，首次激動鬧爆女方：「如果唔係龐米高咁變態，偷拍你哋車震，我到依家都俾你哋呃緊呀！」雖然王菲極力解釋當日是飲醉酒，但陳曉華卻說：「咁我上次喺酒店撞到你同龐米高翹住手，你好清醒㗎！」王菲知道不能挽回感情後，竟向馬貫東說：「其實我同你一齊咁多年，我都好唔開心㗎，因為我想要嘅嘢，你根本俾唔到我呀！」當她轉身離開時，馬貫東說：「企喺度！」王菲以為有轉機，露出勝利笑容，怎料對方再說：「俾返條屋企鎖匙我！」由希望變絕望的王菲即將鎖匙掟在地上，然後頭也不回地離去；馬貫東則跪下拾回鎖匙，看着印有兩人樣子的鎖匙扣默不作聲及雙眼通紅，畫面傷感。
準新郎一齊睇車震戲
不少網民都讚馬貫東完美演繹「綠帽俠」的傷感，亦讚王菲演「綠茶」亦很到位。王菲接受官方訪問時表示，於《死有對証》獻出螢幕初吻，並首度挑戰車震戲。她坦言拍攝前超級緊張，幸得拍檔黃俊豪具紳士風度及導演事前講解，令她放下包袱。正式拍攝，為了從車窗、車頭及車頂等不同角度取景，兩人共拍了多個take：「除咗第一個take生疏少少，之後一roll機我哋就嚟喇。」最終兩人順利完成拍攝，過程零尷尬。王菲月前宣布跟張子丰訂婚，她笑言事前已向當時仍是男友的張子丰「備案」，對方曾當演員，大方支持她作不同嘗試，但也提出要求：「佢話拍車震戲嗰日唔好通知佢，以免佢不斷諗呢件事，就會成日囉囉攣。不過如果播出當日佢有時間，佢會陪我一齊睇，佢係好支持我嘅。」
王菲掌摑陳曉華一幕相當逼真，另一場她死纏要求馬貫東不要分手，男方的激動、無奈、傷心、不忿等多種情緒同時湧現，更助她入戲而演技開竅。王菲稱因為首次拍掌摑戲，很擔心力度拿捏不當會摑傷陳曉華，但對方叫她放膽去打：「佢話如果就住就住，可能佢要捱多幾巴。我本身同曉華都比較熟，所以佢好放心將塊面交畀我。」同場她還要演繹與馬貫東分手，情緒起伏極大，一度擔心自己未能駕馭複雜的感情，但很慶幸獲馬貫東帶動入戲：「我望住佢同佢講分手時，諗番起我之前鬧佢嘅一啲片段，覺得佢個角色好慘。我嘅眼淚唔係因為分手而喊，而係我戥佢好慘，呢個咁好嘅男仔，居然有人唔珍惜，嗰個情緒即刻喺度，所以呢場戲都好難忘。」至於馬貫東接受官方訪問時表示，對於獲不少網民讚他「除綠帽」一幕演得很感人，他開心表示多謝大家支持：「嗰刻完全憑直覺去演繹，同埋阿菲真係發揮得非常好。喺拍攝嘅過程裏面，我成個人完全沉浸咗落去。嗰種身處極度無可奈何嘅困境，當高俊接二連三受到打擊同傷害之後，佢嗰個崩潰又崩塌嘅內心世界，就咁活生生咁展現喺我眼前，再透過我嘅演繹呈現俾觀眾睇。」