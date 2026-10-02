不存在的罪人｜狄高達莊遜出浴戲挑戰三級尺度 驚慓吻戲被安妮夏菲維咬到咀唇滴血

安妮夏菲維在《不存在的罪人》演的小說家，是靈魂人物。

兩大女神安妮夏菲維(Anne Hathaway)及狄高達莊遜(Dakota Johnson)同台鬥戲的驚慄片《不存在的罪人》(Verity)，因大膽意識及強烈的情色驚慄風格，在香港評定三級上映。戲中狄高達莊遜幾乎全裸演出，安妮夏菲維則演黑化角色，病容上陣，兩女徘徊於佐斯夏利(Josh Hartnett)之間，探索情慾與謊言的危險迷宮。

《不存在的罪人》改編自《紐約時報》暢銷榜冠軍作者柯琳胡佛(Colleen Hoover)同名心理驚慄小說，由米高素華特（Michael Showalter）執導，原汁原味重演原著的「咬床頭板」場面。作為情色驚慄片大導希治閣(Hitchcock)及艾德安連(Adrian Lyne)等的死忠，導演精心設計驚心動魄情節，其中一幕是狄高達莊遜在夢境中與男主角佐斯夏利熱吻，其間竟發現自己吻著安妮夏菲維，更被對方咬到咀唇滴血，安妮夏菲維不禁直呼：「那場夢中的吻戲太瘋狂、太狂野了！」而狄高達莊遜就表示回味無窮，甚至高呼「我願與安妮親吻一輩子！」

安妮夏菲維演黑化角色

同時擔任監製的安妮夏菲維，演靈魂人物 Verity Crawford，一方面因神秘車禍癱瘓、無法說話，只能眨眼僵坐，狀甚可憐，另一方面卻在秘藏自傳中展現出邪惡的陰謀，極盡暗黑。同一角色，兩種截然不同的性格，無縫切換，令人毛骨悚然，攝影指導 Jim Frohna 狂讚，「你的目光完全無法從飾演 Verity 的她身上移開，她的演繹充滿深度，在呼吸、在受苦，甚至可能在策劃陰謀！

《不存在的罪人》講述潦倒作家 Lowen Ashleigh（狄高達莊遜 Dakota Johnson 飾）受聘搬入偏僻大宅，為著名作家 Verity Crawford（安妮夏菲維 Anne Hathaway 飾）擔任代筆。然而，Lowen 意外翻出一一份 Verity 秘藏手稿，揭開一連串恐怖真相，令自己陷入一場真真假假、誘惑與操縱的暗黑旋渦之中⋯⋯