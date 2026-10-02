陳子聰體內裝假動脈吊命 感激何超儀救了一命：佢非常Unique

何超儀與陳子聰近日現身鄭裕玲網上節目《The Do Show》，是陳子聰主動脈出事、經歷多次重建手術後，首次與太太一齊上節目受訪。鏡頭前他狀態不錯，已全面戒煙戒酒，生活規律，並感謝何超儀長期照顧。他坦言：「喺醫院嗰陣時，我以為自己會死，第一次再飲到水嗰刻，感覺就好似人生第一次飲水咁。」他又感激何超儀直救了他一命：「佢非常Unique（獨一無二），冇文字可以完全形容到佢，真係好感謝佢喺呢種情況下咁照顧我。」陳子聰更自爆現時體內裝有假動脈，暫時保命，仍需持續監察。

陳子聰憶在澳洲留醫時曾昏迷兩個半月，醫生一度視他如植物人，但何超儀未有放棄。何超儀提起當時情況：「本來醫生判佢如植物人一樣，我當時好嬲，因有幾次見佢有開合眼睛，但醫生話係假，唔係真甦醒。結果有次等佢一開眼望過嚟，我喝住佢，叫佢唔好瞓返。」何超儀續指：「我記得有位唱歌老師教我哋用脷在口腔打圈，於是我叫醫生入嚟，全部人做證，睇住子聰做到脷打圈動作，證明佢真甦醒。如果再瞓落去，就真係變植物人。」陳子聰笑言，當時是被太太在ICU吵醒。

出動律師信返港

何超儀其後出動律師信要求澳洲院方放行，安排老公返港入瑪麗醫院，她說：「佢身上掛住兩個尿袋同排泄袋，醫生話醫到最盡都係咁，無得救。既然你都話做到最盡係咁，我見佢穩定咪要求出院即刻返港。返港後即刻入瑪麗醫院 ICU，之後再飛往美國求醫，就算美國醫生話駁返尿道手術成功率只有 75%，都照搏！」手術歷時13小時，最終成功。

原來陳子聰去年曾再經歷一劫，他游泳時突感不適，獲Iman發現後送急症，檢查發現四條血管阻塞，因被肋骨遮住，要做傳統開胸手術。她指著老公胸口說：「佢身上仲有一個計時炸彈未整好，佢身體已經發生咁多事，最好等多幾年做埋。佢而家唔可以跑步，因身體裝上假動脈，唔可以做彎身及劇烈動作，仍需要監察住。」二人結婚23年，共過多姿患難，但笑言生活上難免會有頂撞。不過，陳子聰仍甜蜜表示：「只要彼此喺身邊，無論爭吵與否，處境好與壞，只要我哋仲活著，仲一齊就足夠。以前都會成日嗌交，會嬲，但經歷咗咁多嘢，而家連嗌交都覺得感激感恩。」