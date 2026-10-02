梁齊昕離世年半 唐青儀走出喪女陰霾為歌劇《蔽月無眠》站台致辭

前年任 藝穗會董事局主席

及至昨晚（10月1日），原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》（Sleepless Moon）假東九文化中心劇院舉行全球首演，在演出開始前，藝穗會董事局主席梁唐青儀先站台致辭：「數十年來，藝穗會一直致力於推動當代藝術的多元發展，為勇於探索、大膽創新的藝術家提供自由綻放的舞台。《蔽月無眠》正是這種開拓精神的絕佳體現。這部作品打破傳統界限，將嶺南文化瑰寶粵劇的寫意身段與典雅曲韻，與西方古典歌劇的雄渾交響巧妙交織，並融入當代科技與哲思。這不僅是一場東西方藝術的破格對話，更生動展現了香港作為『中外文化藝術交流中心』海納百川、融匯古今的文化魅力。一齣劃時代作品的誕生，離不開主創團隊的遠見與堅持。我由衷感謝出品人兼監製譚新強先生、監製兼編劇謝欣樺小姐、作曲家兼音樂總監周曉晴，以及主演林穎施、顏嘉樂等一眾青年藝術家的卓越才華與無畏探索。更令人感佩的是，團隊在追求極致藝術的同時心繫社會，特別與匡智會攜手合作，讓匡智會成員有份出演這次歌劇，並將部分收益撥捐支持智障人士的藝術發展，充分展現了藝術凝聚人心、回饋社區的溫暖力量。願這部充滿東方韻味與世界視野的歌劇鉅作，能以「愛與和平」的普世信念，深深打動每一位觀眾的心靈。」梁唐青儀於2023年底加入藝穗會董事會，並於2024年4月正式出任董事局主席。