原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》全球首演 米雪林穎施打破傳統界限獲全場站立拍掌

﻿《蔽月無眠》是一個跨越千年的靈魂羈絆，以人性之光引領科技向善的故事：千年前，西夏王子金無眠與大梁蔽月公主因家國仇恨與權臣陰謀，在離亂中雙雙飲毒酒殉情，留下撕心裂肺的來世之約。經歷多次輪迴的悲劇循環，在千年後的梁港，從夏市出差的當代AI科學家Nox在劇場瞥見粵劇紅伶關月盈演繹《帝女花》，兩人四目交投間，潛意識中糾纏千年的夢魘與靈魂羈絆瞬間被喚醒。人的肉身或許脆弱，但人性光輝所照亮的信念卻能穿透生命的界限。生命有限，愛無限。《蔽月無眠》用扣人心弦的懸念故事為表，以中西交響為骨，在舞台上給觀衆呈獻一曲充滿溫度與希望的生命禮讚。

謝幕時全場觀眾站立拍掌，為整個團隊的付出喝采，及後米雪表示：「今晚是《蔽月無眠》全球首演的第一場，所以很開心，不過也很緊張，穎施妳經常在舞台演出，應該不會緊張。」音樂總監周曉晴Lora說：「我在樂隊位置看你們演出，真的很感動，有很多幕我也看到流淚。」林穎施說：「我也很感動，第一個感動是米雪姐姐在整個排練過程對我也是母女情深，另一個感動是Nora創作的歌曲，在曲風和旋律上令大家很容易投入。米雪姐在舞台上是皇后，但她非常關心我，在吃宵夜時經常夾餸給我叫我多吃點，在後台又不停幫我搣頭套和戴頭套。」米雪表示：「因為最趕急的是妳，有時妳只得一兩分鐘去轉妝。」全晚演出是一場多元表演藝術的新穎融合，在大師級的舞台設計下，團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，更融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。這齣鉅獻將多元文化和諧共融，在傳遞和平信念的同時，帶領觀眾踏上一場超越想像的藝術新境界。「原創音樂與管弦樂編制」是本劇的一大核心亮點。《蔽月無眠》將多元文化和諧共融，結合粵劇、歌劇、弦樂，屬行內創先河，再加上重金打造的舞台和服飾設計，讓全場觀眾深深感受到主辦單位中意歌劇製作的魄力和誠意。