原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》全球首演 米雪林穎施打破傳統界限獲全場站立拍掌

籌備三年的原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》（Sleepless Moon），昨晚（10月1日）假東九文化中心劇院舉行全球首演，幕後陣容包括出品人兼監製譚新強、編劇兼監製謝欣樺，演出則有殿堂級演員米雪、女主角為粵劇花旦林穎施、男主角為演出足跡遍及亞洲和歐洲的男高音顏嘉樂，音樂總監為在全球各地屢獲殊榮的女作曲家周曉晴的原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》(Sleepless Moon) ，昨晚(10月1日)假東九文化中心劇院舉行全球首演，座無虛席，一眾官紳、演藝界名人均有前來捧場。
《蔽月無眠》是一個跨越千年的靈魂羈絆，以人性之光引領科技向善的故事：千年前，西夏王子金無眠與大梁蔽月公主因家國仇恨與權臣陰謀，在離亂中雙雙飲毒酒殉情，留下撕心裂肺的來世之約。經歷多次輪迴的悲劇循環，在千年後的梁港，從夏市出差的當代AI科學家Nox在劇場瞥見粵劇紅伶關月盈演繹《帝女花》，兩人四目交投間，潛意識中糾纏千年的夢魘與靈魂羈絆瞬間被喚醒。人的肉身或許脆弱，但人性光輝所照亮的信念卻能穿透生命的界限。生命有限，愛無限。《蔽月無眠》用扣人心弦的懸念故事為表，以中西交響為骨，在舞台上給觀衆呈獻一曲充滿溫度與希望的生命禮讚。
謝幕時全場觀眾站立拍掌，為整個團隊的付出喝采，及後米雪表示：「今晚是《蔽月無眠》全球首演的第一場，所以很開心，不過也很緊張，穎施妳經常在舞台演出，應該不會緊張。」音樂總監周曉晴Lora說：「我在樂隊位置看你們演出，真的很感動，有很多幕我也看到流淚。」林穎施說：「我也很感動，第一個感動是米雪姐姐在整個排練過程對我也是母女情深，另一個感動是Nora創作的歌曲，在曲風和旋律上令大家很容易投入。米雪姐在舞台上是皇后，但她非常關心我，在吃宵夜時經常夾餸給我叫我多吃點，在後台又不停幫我搣頭套和戴頭套。」米雪表示：「因為最趕急的是妳，有時妳只得一兩分鐘去轉妝。」全晚演出是一場多元表演藝術的新穎融合，在大師級的舞台設計下，團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，更融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。這齣鉅獻將多元文化和諧共融，在傳遞和平信念的同時，帶領觀眾踏上一場超越想像的藝術新境界。「原創音樂與管弦樂編制」是本劇的一大核心亮點。《蔽月無眠》將多元文化和諧共融，結合粵劇、歌劇、弦樂，屬行內創先河，再加上重金打造的舞台和服飾設計，讓全場觀眾深深感受到主辦單位中意歌劇製作的魄力和誠意。