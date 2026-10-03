柳應廷Jer新歌靈感源自《貓王》魅力 自認細膽怕醜為音樂豁出去busking

MIRROR 成員柳應廷(Jer)早前承諾在農曆八年內推出新歌，昨日(2日, 農曆八月廿二日)「找數」推出全新單曲《魔笛》。創作靈感來自電影《貓王》的震撼鏡頭，主角在台上表演，僅憑一雙腿跟隨節拍搖擺，加上音樂的獨特魅力，便令全場觀眾失控尖叫。歌曲主題借「魔笛」比喻音樂令人著魔的魅力。繼《跌在地上的怪獸》、《金剛不壞》及《魔笛》後，Jer 透露將於年底前再推出一首壓軸作品，預計風格較親民、容易入屋，以滿足歌迷期待。

音樂魅力如魔戒

新歌繼續由合作無間的王雙駿(Carl叔)監製兼編曲，繼《JM單身9》再次找來陳蕾作曲，創作節拍感重的作品，Jer想到在《月居人》合作的梁栢堅擅長描繪人性的暗黑面，第一時間便決定邀請他填詞。梁栢堅筆下的歌詞，從「天選的 魔笛 魔笛 悄悄奏起 / 聽者 在欣喜 極歡喜 狂呼喘氣」到「刺激滿足心靈 你都會跟我同樂 / 我給你新的聽覺」，精準勾勒音樂如魔戒般魅惑人心、讓人卸下包袱，進入忘我狂熱狀態的魔力。

歌曲文案寫道，「魔笛，莫札特最後一部歌劇。笛聲，可以降魔，亦可使人着魔。音樂，由原始娛樂，到萬民臣服。音波不停發功，聽眾繼續作夢。」《魔笛》是莫札特在生命最後一年(1791年)創作的作品，當時莫札特生活窘迫、疾病交加、抑鬱不得志，處於極度絕望的境況，但音樂創作的熱情依然澎湃，在4個月內完成兩首作品，其中一首是《魔笛》。