李蕙敏澄清夫妻感情穩定 笑談婚變報道：我依家用英文閙交好叻

新城知訊台節目《沿途有我》主持歐陽德勛，今集邀請到同為歌手及演員的李蕙敏（Amanda）擔任嘉賓。Amanda在節目中不僅大談個人音樂與電影新動向，更回應外界關注的婚姻狀況，溫馨分享人妻與人母的日常忙碌生活，打破早前傳出的婚變疑雲。 在訪談中，當德勛問及目前的婚姻與家庭狀態時，Amanda即時笑著澄清與丈夫感情依然穩定，只是大家平時各有各忙。她透露，英籍丈夫工作非常繁重，甚至連周末都要抽空教小朋友踢足球，而她自己則全權負責安排家庭與養子的日常，笑稱自己如同孩子的「全職經理人」。

Amanda表示，她不僅要幫孩子安排上學、飲食，還要處理各種補習班與興趣班的行程。若老師突然生病調課，又要即時接應處理。Amanda笑言，當天早上6時就已起床準備，到學校參加孩子的座談會，結束後便化妝接受多個節目訪問。她指生活雖然忙碌，但一家人依然會珍惜每個星期日的family day，固定一起聚餐享受天倫之樂。她亦開玩笑稱，平時與丈夫主要以英文溝通，「我依家用英文閙交好叻！」

新歌寄託思念 除了分享家庭生活，Amanda亦介紹了最新音樂作品《另一張空凳》。這首由Damon Lau作曲編曲的作品，概念源於對父親逝世的不捨與想念。她透露，這首歌曲早在六年前，Damon的父親離世時便已寫好曲調，但經過一段時間的沉澱與重新編排後，她決定在歌曲後段加入更多的希望與力量感。 Amanda表示，不希望這首歌只有單純的悲傷與懷念，更希望能夠傳遞出一種訊息，即使親人已經離去，我們依然期待著某天，在某個時空能夠再次重逢。她指，歌曲經重新製作後層次更加豐富，也希望能帶給有相似經歷的聽眾一份心靈的安慰。