三吉彩花自揭面癱新戲大尺度床戰卞耀漢 被翻出20歲仍與父親共浴奇聞

日本女星三吉彩花憑Netflix大熱劇《今際之國的有栖》系列打開海外市場，近年成功殺入韓國市場，目前正為有份參演的韓國電影《老千4：惡魔之歌》落力宣傳。
30歲的三吉彩花正處於搏殺期，可是她上月突然宣布停工休養，並透露約一個月前被診斷出顏面神經麻痺（俗稱面癱），她在IG即時動態上以日、韓、英三語發文：「突如其來的狀況讓我自己也感到驚訝，但目前正順利朝著康復邁進中。」近日她已如常更新社交網，分享在韓國為新片宣傳的花絮日常，而月前被指膠面的三吉彩花，變臉後的容貌再惹網民熱烈討論。
在《老千4：惡魔之歌》中，三吉彩花與韓國男星卞耀漢上演大尺度床戲，上半身裸露場面挑戰其性感底線。導演崔國熙接受媒體訪問時透露，拍攝床戲前曾與三吉討論可以接受的裸露程度，對方當時表示「全部都可以」，讓導演讚不絕口。由於三吉床戰卞耀漢受到關注，沒想到她昔日在綜藝節目中談及與其父親密相處的受訪片段也被翻出，她曾自爆「直到20歲都還和爸爸一起洗澡」，她當時也進一步說明，稱現在已不會再和父親共浴，原因是「爸爸現在會害羞、會躲開」，不過她仍會偶爾陪父親進浴室，甚至幫爸爸洗頭，父女感情相當深厚，並引發韓國網民熱議，陳年消息再度成為話題。