三吉彩花自揭面癱新戲大尺度床戰卞耀漢 被翻出20歲仍與父親共浴奇聞

三吉彩花憑Netflix大熱劇《今際之國的有栖》系列打開海外市場。

日本女星三吉彩花憑Netflix大熱劇《今際之國的有栖》系列打開海外市場，近年成功殺入韓國市場，目前正為有份參演的韓國電影《老千4：惡魔之歌》落力宣傳。

30歲的三吉彩花正處於搏殺期，可是她上月突然宣布停工休養，並透露約一個月前被診斷出顏面神經麻痺（俗稱面癱），她在IG即時動態上以日、韓、英三語發文：「突如其來的狀況讓我自己也感到驚訝，但目前正順利朝著康復邁進中。」近日她已如常更新社交網，分享在韓國為新片宣傳的花絮日常，而月前被指膠面的三吉彩花，變臉後的容貌再惹網民熱烈討論。