張致恒再陷追債風波 揭$9,489驚人電費被質疑生活揮霍

張致恒（Steven)與太太區燕雯(雯雯)婚後育有四名兒子，近年不時出現經濟困難，又指兒子有特殊需要。近日，有一名自稱債主M向傳媒表示，自2022年起多次借錢給Steven，累計約七萬元。M更指對方以兒子吃飯、搬遷、第三胎住院等理由求助，當時 Steven 借錢低聲下氣，曾答應今年6月先償還一萬元，最終不但沒有兌現還款承諾，態度更轉為賴皮惡劣，更將他封鎖。M不滿地說：「借錢唔係可恥，因為相信每個人都有困難，但佢借完有心唔還，仲要博同情，就無恥無賴。」

Steven並非外界想像般節儉，質疑有人口稱窮困，實際開支卻相當驚人，更提到對方曾用消費券買床褥、為兒子慶生添置服裝等。M稱Steven多年來只還過3,900元，之後又再借，追討時更被封鎖，直言：「佢呢個人無論搵一萬同十萬都係唔會還錢俾人。」他亦指Steven曾承諾：「六月中我籌一萬蚊畀你！」但最終沒有履行。

Steven公開反擊

面對指控，Steven公開與澳門債主的對話截圖反駁，稱2022年分次借款約四萬元，其後已償還二萬元人民幣，對方曾表示可以打五折了結：「其他就當我自己做善事蝕咗出去..⋯總之我唔會再追佢。」他原以為事件已經結束，惟對方後來反口，指發現原來微信及支付寶亦有過數給Steven，在重新計算後稱欠款變成六萬至七萬元，更疑以登台場合滋擾作威脅，令他失去工作機會。張致恒稱，在壓力下已再還3,900元，但收入有限，難以應付持續追討。

對於$9,489電費單，Steven 承認真有此事，但解釋並非刻意豪花，而是拖欠多月後賬單疊加，金額才越滾越大，並說：「之前欠緊六個月，疊埋一齊，越疊越高，好彩有老闆幫我畀咗，前排老婆成日嗌停電。」他強調借款多用於家庭需要，並非用作買樓、買車或名牌，亦不認同外界指他「賣慘」博同情。