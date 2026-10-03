張家輝《絕命法官》入圍亞洲電視大獎 角逐最佳男主角等三項提名

《絕命法官》講述一向以鐵面無私見稱的法官秦譽（張家輝 飾），當獨子因意外撞傷黑幫頭目的兒子後，陷入親情與正義的兩難，最終一步一步的走向掩蓋真相的深淵。這是張家輝闊別電視圈20年後的強勢回歸之作，憑藉編劇歐冠英女士在原創故事基礎上注入對 人性的拷問及張家輝的影帝級演技，令《絕命法官》成為近年最具深度的犯罪港劇代表作，深獲廣大觀眾的熱烈讚賞。

飾演本劇男主角法官秦譽的張家輝，在收到入圍消息後表示：「闊別電視圈多年的我，當《絕命法官》落在我手時，令我感到很雀躍，畢竟它是一個名牌IP劇，更有不同地區已進行過改編翻拍，在有比較就有傷害的情況下，挑戰性就更大。本劇獲得三項提名，最佳改編節目、最佳男主角及最佳剪接，我都覺得很合理，所以今次最佳男主角獎我拿定，不要大驚小怪」。第31屆亞洲電視大獎頒獎典禮將於2026年11月14日晚，假越南胡志明市的和平劇院（Hoa Binh Theatre）隆重舉行。頒獎典禮盛況將透過衛星在台灣以及東南亞十多個電視台及串流媒體同步直播，覆蓋達5億戶家庭。