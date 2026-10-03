李明慧再公開28秒爭執錄音 陳燿陽火爆怒罵：我唔使對你哋咁好！

前港姐亞軍李明慧，與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽正辦理離婚手續。她近日受訪稱19歲患自閉症兒子，接連出現異常情況，包括一名年約30多歲的女照顧者（caretaker）協助兒子沖涼，更出現一條不屬於他、兼且碼數較大的濕底褲，令她十分心痛和擔憂。其後，陳燿陽發聲明反擊，指李明慧「侵犯 SEN 兒子的個人私隱」；而女兒Ava則站在母親一方，強調「保護哥哥是我與媽媽最重要嘅事」。

公開錄音 日前，呂校長在YouTube上載新片，稱支持李明慧並非為了流量，而是覺得對方需要援手。她提到自己認識Ava，又指Ava曾被趕出門口、無法回家。呂校長隨後更播出由李明慧提供，與陳燿陽爭執的28秒錄音，內容主要是陳燿陽要求全家出席西方寺活動，尤其點名Ava要去；李明慧則因女兒要考試、又有自己的宗教信仰而不同意，反問是否可以不去，並提醒若硬逼女兒，日後只會失去她的尊重。呂校長還說，李明慧想大家從錄音中感受到陳燿陽如何疼愛女兒。