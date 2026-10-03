鄭紹康再爆名人圈極品男女　擅闖豪宅帶人參觀兼討剩酒

人稱「天下第一關」的公關鄭紹康（Francis），早前才在社交網怒轟一對「low class低班男女」在他生日會上擅自向在場明星抄牌，行為極不尊重。鄭紹康近日再爆料，指這對男女在中秋節期間硬闖同屋苑名人「A夫婦」的豪宅，連環做出極度失禮的行為，成為上流社交圈的熱話。
不請自來嫌三嫌四
據鄭紹康透露，該對男女與A夫婦居於同一屋苑。中秋節當晚，A夫婦在家中舉行派對，這對男女竟不請自來敲門，A夫婦出於禮貌無奈讓他們入屋。怎料二人進屋後竟嫌棄「冇冷氣又呢樣又嗰樣」，A夫婦覺得莫名其妙，隨即暗示派對已結束，催促他們離開。二人離開後不久，竟帶着一支價值千元的紅酒折返表示一齊飲，A夫婦就謂：「你鍾意就坐响客廳飲啦」，並指自己需要準備洗澡睡覺。誰知男方竟突然擅自開門，邀請其他陌生鄰居入屋參觀擺滿名錶珠寶的豪宅！A太見狀立刻衝下樓大鬧，並將二人趕走。
折返討紅酒
最驚訝的是，二人被逐後竟再三折返，要求拿回未喝完的半支紅酒。A先生無奈從垃圾桶撿回酒瓶還給他們，二人竟厚顏表示：「其實仲有嗰半支響個wine Decanter，可唔可以攞埋走？」甚至要求借用廚房洗手盆，將醒酒器內的紅酒倒回酒樽內帶走。鄭紹康在文中怒斥：「請問各位有冇見過世界上有咁cheap嘅人未？實在肉酸到不能接受」，直指他們「冇品、冇class、冇禮貌、冇家教」。據指A太已「嬲到爆炸」，將二人的惡行在社交圈廣傳，斷言他們不要再想擠身名人圈。網民都紛紛留言討論誰是「low class低班男女」。