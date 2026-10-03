鄭紹康再爆名人圈極品男女　擅闖豪宅帶人參觀兼討剩酒

人稱「天下第一關」的公關鄭紹康（Francis），早前才在社交網怒轟一對「low class低班男女」在他生日會上擅自向在場明星抄牌，行為極不尊重。鄭紹康近日再爆料，指這對男女在中秋節期間硬闖同屋苑名人「A夫婦」的豪宅，連環做出極度失禮的行為，成為上流社交圈的熱話。

不請自來嫌三嫌四 據鄭紹康透露，該對男女與A夫婦居於同一屋苑。中秋節當晚，A夫婦在家中舉行派對，這對男女竟不請自來敲門，A夫婦出於禮貌無奈讓他們入屋。怎料二人進屋後竟嫌棄「冇冷氣又呢樣又嗰樣」，A夫婦覺得莫名其妙，隨即暗示派對已結束，催促他們離開。二人離開後不久，竟帶着一支價值千元的紅酒折返表示一齊飲，A夫婦就謂：「你鍾意就坐响客廳飲啦」，並指自己需要準備洗澡睡覺。誰知男方竟突然擅自開門，邀請其他陌生鄰居入屋參觀擺滿名錶珠寶的豪宅！A太見狀立刻衝下樓大鬧，並將二人趕走。