周吉佩踏入40大關自揭頭暈去做檢查 同老婆生日撞到正揚言今年有驚喜

周吉佩與羅啟豪出席仁愛堂籌款月暨慈善獎券銷售活動。作為愛心大使的吉吉與啟豪走到台下呼籲fans買獎劵支持，吉吉的fans紛紛支持。其後吉吉上台唱出自己的作品《單眼皮愛大眼睛》。吉吉透露已經第二年參與仁愛堂活動，很開心可以幫到人。

踏入40歲身體響警號

由於吉吉在台上提到自己是「內雙」，他表示早前亦出現「內傷」，他說：「突然間出現頭暈，眼又痛持續一個月。行路會突然間舂一舂，所以就去做身體檢查， check晒專科，暫時未check到有嘢。醫生就話可能係壓力，所以就開咗啲藥等我瞓得好啲。（係咪血壓低？）check過啲血壓又好靚，所以就唔關血壓低事。醫生就話『你今年將會40啦，係咪有壓力？』可能屋企人嘅關係，所以去到四字頭就會驚一驚。」

至於他有甚麼壓力或苦惱，他說：「好多嘢擔心，可能大家見到我好開心、好正面咁，其實入面都有好多擔心同壓力，你知男人㗎啦，冇可能攤開晒出嚟同大家講，我唯有將呢啲情緒擺喺啲歌入邊。嚟緊出嘅歌都會轉一轉風格，同大家分享我內心想法。」問到太太有沒有煲一些湯水讓他滋補一下，他笑謂：「無！佢話我冇嘢，我就講笑同佢講其實最大壓力咪就係你囉！講笑啫！可能有小朋友，有好多家庭嘅問題要處理，希望喺之後嘅歌入邊等大家了解一下男人四十嘅心態。」