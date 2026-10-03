羅啟豪10月演唱會講明收電話 自認唔疊水無份同家姐夾股開餐廳

羅啟豪與周吉佩出席仁愛堂籌款月暨慈善獎券銷售活動。羅啟豪到台下向fans銷售獎劵，一班「豪殼」拿出多張500、1000大鈔鼎力支持，羅啟豪不但親手接過善款，更會當面數清楚鈔票，其後給予相應的獎劵。其後他唱出林子祥的歌曲《千億個夜晚》。他說：「今次係我第三年參與好多謝fans嘅支持。好感恩好多機會做慈善，亦都鼓勵豪殼去做慈善幫人。」他表示社會有不同界別的人士需要幫忙，自己比較關注情緒健康。

他表示自己曾經歷過情緒困擾的時間，「我有嘗試過好多方法去克服，第一件事就係承認自己需要搵人幫手，我都有搵過心理醫生、試過催眠，好慶幸自己走得出個困口，希望大家可以多啲關注！」談到即將舉行的音樂會，他表示已經開始彩排，今次比較特別是讓觀眾在伸手不見五指的情況下，用耳朵聽歌手唱歌及講故事。他表示入場的觀眾需要收起電話及一切會發光的東西，並希望大家在完騷後會有些得著，了解到視障人士需要。

談到他的二家姐是本地法國菜名廚羅敏華（Tiff Lo），她曾於2020年在灣仔創立法式小餐館，奈何於上半年結業，啟豪表示可惜。他指家姐原本是在投資銀行工作，但一直很喜歡煮食，於是去學做廚師，並在疫情期間創業。他說：「做餐廳真係好困難，家姐係會落手落腳，經營咗六年真係好叻！我以前喺英國嘅時候就係同家姐一齊住，佢好多時會叫我喺屋企試菜，又帶我去唔同餐廳嗰度試味。」

問到有沒有和家姐夾股，他笑說：「冇啊！我嗰陣時都唔係咁疊水，但係開幕嘅時候就有幫手設計。雖然我係從事平面設計，但係都有讀過一啲室內設計。開咗幕之後，我就喺餐廳做咗三四個月，幫手做侍應，招呼客人、book枱，我係冇接觸過飲食業，但係我喺呢段短時間就學到好多嘢，同埋學識咗點樣同客人去溝通，就好似而家去咗做歌手，又學到好多嘢」