韋家雄獲網民封「民選視帝」回憶當年拍《真情》遇到好「啃」對手

韋家雄與陳曉華接受薛家燕、范振峰及思敏主持的《開心大派對》訪問，宣傳TVB劇集《死有對証》。韋家雄在劇中金句頻出，獲網民力推角逐視帝，對於獲觀眾支持直言感謝。他笑言：「觀眾已經頒咗畀我。」他表示，演員最重要是不斷進步，「不進步便會退步」。 薛家燕亦重提與韋家雄早於1995年已合作拍攝《真情》，韋家雄笑謂：「嗰陣時啲對手好『啃』，唔係依家嗰啲咁和靄可親」，令薛家燕哭笑不得。陳曉華透露，自己曾修讀護理系，劇中的醫學名詞反而較容易記，還曾在人體結構學科取得A；目前拍攝中的《驅魔速遞》，由於涉及驅魔術語，反覺台詞難度更高，笑言自己記憶力大退步。

薛家燕大讚陳曉華飾演的法醫程芷昕具「傻妹」氣質，配合托眼鏡等細微動作，令角色討喜又容易入屋。陳曉華坦言若沒有韋家雄帶動，角色可能只會流於愚鈍，但兩人的師徒關係擦出火花，令觀眾容易投入。韋家雄亦讚陳曉華的演技較初次合作時進步很多，拍攝時與她加對白，更逐漸變得能夠自由發揮。 她分享劇中最深刻一幕，是程芷昕在垃圾場首次見到林法醫，因對方曾經救過她一命，她形容當時彷彿看見等待已久的「天使」。韋家雄笑謂自己的造型滿面鬍鬚，像耶穌多過天使；他又山口金口戈最難忘扮演年輕時的戲份，拍攝時整張臉貼滿膠紙，再塗上化妝品遮鬚，形容臉部繃緊得像「不是自己的臉」，慶幸當時飾陳曉華童年的小女孩沒有笑到沒法演戲。

兩人又談及劇中解剖場面。雖然所有屍體均由模型製作，但每次解剖前，劇組都會先進行默哀，向死者表示尊重，保留法醫工作上的儀式感。陳曉華表示，現實中的解剖亦有尊重死者的文化，因此即使拍攝道具是假的，仍然會依照程序進行。 劇集拍攝歷時約四個月，兩人笑言在拍廠景時，經常將NG歸咎於靈異事件。陳曉華更憶述，一次拍攝期間，她明明把手機調至飛行模式，電話卻突然響起，來電沒有顯示號碼；韋家雄笑稱可能是「KK園區」打來。事件令陳曉華拍完才感到害怕，並再次強調自己「沒有男朋友」，全場即時爆笑。