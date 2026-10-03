前AOA申智珉沈小婷來港 國際頂尖舞者同台較量

2026關注流舞蹈大賽中國香港賽區線下路演賽日前在香港正式啓幕。搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽出席本次大賽，與各地舞者及現場觀眾共同開啓這場跨國潮流舞蹈盛會。本次賽事星光熠熠，集結眾多明星藝人、頂尖專業舞者組成豪華嘉賓陣容。沈小婷、柳多戀、Modyssey、王怡人、申智珉、韓東出任賽事星推官，韓東同時兼任明星評委；力丸、崔英俊擔任超級評委，以國際化專業視野為賽事打分把關；段藝璇、徐紫茵作為助力嘉賓驚喜登台；孫子團毛寧、湯圓圓圓周等國內資深舞者坐鎮評委席。

在比賽開始前，內地藝人段藝璇、徐紫茵、王怡人率先登場，瞬間點燃全場氛圍。緊隨其後，Modyssey男團、韓國藝人申智珉、柳多戀、沈小婷等輪流獻技，不少藝人帶來新作首演與原創編舞作品。本次賽事吸引超百組隊伍踴躍報名。經過嚴格篩選，35隊優質舞團突圍，登上香港競技舞台。

選手競演分為上下半場，各隊伍依次登台演繹自選作品，上半場共計17組隊伍率先亮相。評委團圍繞編排創意、技術完成度、音樂理解、舞台感染力多維度綜合打分，賽程中還設置嘉賓現場點評環節，嘉賓們從動作細節、編舞邏輯、舞台調度多角度給出實操建議，讓選手比拼的同時收穫專業指導。